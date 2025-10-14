La inesperada reacción de Lali Espósito al conocerse el ganador de La Voz Argentina

No hizo falta que hablara mucho: una sola publicación bastó para que Lali Espósito demostrara cómo se tomó el resultado de La Voz Argentina 2025. Luego de una final cargada de emoción, la artista recurrió al humor y sorprendió con una reacción que rápidamente se volvió viral, confirmando que incluso en la derrota sabe brillar con estilo.

La gran final del talent show de Telefe consagró a Nicolás Behringuer, representante del Team Luck Ra, elegido por el voto del público. En segundo lugar quedó Alan Lez, del Team Lali, uno de los favoritos de la temporada. Pese a no haberse llevado el trofeo, el cantante se ganó el cariño de los fans, y su coach, lejos de mostrarse decepcionada, eligió cerrar el ciclo con alegría.

En su cuenta de X, Lali Espósito compartió unas palabras de agradecimiento que reflejaron lo que significó para ella esta edición del programa. “Terminó La Voz Argentina, hermosa experiencia. Gracias a mis compañeros coaches ¡increíbles! ¡Felicidades Primo y Nicolás!”, escribió primero, reconociendo al ganador. Luego, se dirigió especialmente a su participante: “¡Alan sos el campeón de mi vida! ¡Te admiro! Gracias a los que votaron al Team Lali, pero sobre todo a los que nos acompañaron todas las noches en esta edición. Me despido de este show hermoso. ¡Gracias La Voz por tanto!”.

Sin embargo, su despedida no quedó ahí. En las horas siguientes, Lali Espósito publicó un video que todos interpretaron como una divertida reacción ante el resultado. En sus historias subió un fragmento de la mítica serie Cebollitas, en la que un grupo de chicos cantaba después de perder una final: “No es importante, ni el fin del mundo… arriba chicos, somos segundos”, se escucha, seguido de un festejo con la frase “Bancarse ser segundo también es ser campeón”.

El guiño no pasó desapercibido y desató una ola de comentarios en redes. Los fans celebraron la manera en que Lali Espósito transformó la derrota en humor, fiel a su estilo despreocupado. Otros la elogiaron por su empatía con Alan Lez, destacando que nunca perdió el espíritu positivo ni la conexión con su público.

Mientras el video se replicaba en distintas plataformas, La Voz Argentina cerraba otra temporada consagrando nuevas figuras y reafirmando el magnetismo de sus coaches. Y una vez más, Lali Espósito logró quedarse con el foco, no por el resultado, sino por la manera en que decidió enfrentarlo.

De este modo, la artista dejó una lección que trasciende la televisión: saber reírse de uno mismo también es una forma de ganar. Y, en eso, Lali Espósito sigue siendo campeona absoluta.