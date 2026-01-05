En un nuevo giro de la investigación sobre el femicidio que conmocionó a Córdoba a comienzos de 2026, las autoridades confirmaron que Delfina Aimino, la joven asesinada, había conocido a su agresor, Tomás Mulinetti, a través de una aplicación de citas.

La fiscal Silvia Maldonado, a cargo de la causa, obtuvo información crucial que indica que el primer encuentro entre Aimino, de 22 años, y Mulinetti, de 23, se produjo en la madrugada del 1° de enero de 2026 tras una breve conversación en la plataforma digital. Sin embargo, el encuentro terminó en tragedia.

Según las pesquisas, Delfina compartió momentos con su familia durante la noche y luego se retiró del domicilio familiar para verse con Mulinetti. La investigación se fortaleció con el análisis de cámaras de seguridad y la constatación de que el acusado limpió exhaustivamente su automóvil durante varias horas.

Tras un allanamiento en la vivienda de Mulinetti, fue detenido y se le imputó el cargo de homicidio calificado por violencia de género, es decir, femicidio. La autopsia reveló que la joven sufrió una feroz agresión que incluyó golpes, múltiples cortes, signos de defensa y al menos 20 puñaladas.

El cuerpo de Delfina fue encontrado en un descampado detrás del predio de la Universidad Nacional de Córdoba. A pesar de que recibió asistencia médica, falleció en el lugar. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias para esclarecer completamente los hechos.