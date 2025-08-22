Así fueron las vacaciones de Nicolás Cabré y su hija Rufina, antes de que se vaya a vivir a Turquía

Nicolás Cabré eligió desconectarse unos días y lo hizo acompañado de su hija Rufina y de su pareja, Rocío Pardo. El viaje tuvo un valor especial, ya que fue el último antes de que la niña se vaya hacia Turquía para instalarse con su mamá, la China Suárez, y Mauro Icardi en esta nueva etapa de su vida..

Es por eso que el actor se mostró feliz en sus redes sociales, donde compartió una serie de fotos en las que se lo ve disfrutando del aire libre y del tiempo en familia. “Días felices”, escribió acompañando la serie de fotos. Con esta frase corta pero cargada de sentido, optó por reflejar lo mucho que la extrañará y el momento de unión que buscó antes de la inminente distancia.

El destino elegido fueron las sierras cordobesas, lugar en el que recorrieron senderos, pedalearon entre paisajes naturales y hasta participaron de una competencia de karting. Ante esto, Nicolás Cabré evitó la exposición mediática y prefirió mostrar su costado más íntimo, entregado a las risas y al juego con su hija. Rocío Pardo, por su parte, se sumó de manera natural a cada actividad, consolidando su rol en la dinámica familiar.

Las imágenes generaron una catarata de comentarios en Instagram. Los seguidores del actor celebraron la complicidad que existe entre padre e hija y también destacaron la buena relación de Rufina con la actual pareja de su papá. Los mensajes coincidieron en señalar que el actor atraviesa una etapa plena en lo personal, muy enfocado en disfrutar cada momento junto a la niña.

La estadía en Córdoba no solo funcionó como un descanso, sino también como un tiempo de preparación emocional, ya que Nicolás Cabré quiso reforzar el vínculo antes de que Rufina se traslade de manera definitiva a Estambul, donde la espera una nueva vida junto a la China Suárez y Mauro Icardi, que hace meses decidieron instalarse allí.

Mientras su hija comienza esa etapa, el actor continuará en Buenos Aires con su actividad teatral. En paralelo, Rocío Pardo lo acompaña en este proceso, respaldándolo tanto en lo laboral como en lo personal. Con esta escapada, selló un recuerdo inolvidable con su hija, un viaje que quedará en la memoria como un gesto de amor y de preparación para afrontar los cambios que vendrán.