"Me cagaron la vida, fue mala praxis": crudos sentimientos y un pedido de justicia de Alison Calfunao

“Esto fue una mala praxis. En el quirófano hicieron lo que quisieron conmigo. Yo fui por una simple cirugía para no tener más bebés y terminé con dos paros cardíacos. Antes me habían hecho los estudios previos a operarme, y había salido todo bien. Me cagaron la vida”.

Con crudeza y una profunda emoción, Alison Calfunao relató la pesadilla que le tocó vivir. Ella es la joven neuquina que ingresó a una ligadura de trompas programada que derivó en dos infartos, la amputación de una de sus piernas y un trasplante de corazón. Las intervenciones se las realizaron en esta provincia, mientras que el nuevo órgano se le implantó en Buenos Aires, donde ahora lleva adelante el proceso de rehabilitación.

“Hay días en los que no puedo levantarme, porque siento que no doy más. Y hay días en los que me levanto animada y digo ‘lo voy a dar todo’. Es una lucha constante todos los días con mi cabeza. Es raro despertarte, correr las sábanas y ver que te falta tu pierna. Toda mi vida hice todo sola con mis hijos. Es decir, con mi marido también. Pero era yo quien los llevaba a la escuela, a los turnos médicos. Hoy me cambiaron la vida completamente. Me cagaron la vida” repitió, abrumada, en diálogo con "La primera mañana" de AM550.

También relató que durante su paso por los quirófanos de Neuquén le sacaron algunos dientes para entubarla, sin siquiera avisarle a sus familiares para que lo tuvieran en cuenta, porque son piezas dentarias que estaban en un lugar visible. “Es muy incómodo para mí-se lamentó- todavía estoy esperando cubrir ese faltante con un arreglo. Hace más de un mes que espero.

"Sonreír y tener que ver a mis hijos que por ahí me miran y no entienden por qué me faltan esos dientes es lo más feo. Por eso también estoy a la espera de esa prótesis, y de muchas cosas más que se están tardando un montón” aseguró, angustiada.

La obra social que debe responder por esa prótesis y por la que le colocarán en su pierna es Swiss Medical. Hasta el momento, sin embargo, ninguna de las dos cosas llegó, pese a las gestiones en marcha.

Por último la mujer renovó su pedido de justicia, antes de una audiencia clave. “Quisiera que todos los que tengan que declarar sobre lo que pasó digan la verdad, porque esto fue una carnicería. Necesito justicia por mi cabeza, por el corazón y por la pierna que ya no tengo. Fue mala praxis. El ginecólogo se fue y me dejó sola con el anestesista. Nada de lo que hicieron debería haber sido así. Quiero saber la verdad” reclamó.

Audiencias claves

Este viernes y el sábado 23 serán las dos audiencias decisivas, en el marco de la investigación que busca determinar si existió o no mala praxis.

En esas instancias judiciales entrevistarán al personal médico que atendió a Alison en las dos clínicas en las que estuvo en Neuquén. Ellos hablarán del rol que tuvieron dos profesionales fundamentales: el ginecólogo y el anestesista. En base a esos testimonios, se determinará si les formulan cargos o no. Es qué, hasta ahora, se presume que si hubo negligencia eso ocurrió por un mal desempeño de ellos.

Cómo fueron los hechos

A modo de síntesis de lo ocurrido, la neuquina de 30 años fue trasplantada con éxito en el hospital Italiano el 17 de junio. Ocurrió tras padecer dos paros cardíacos en Neuquén, luego de ingresar a quirófano por una ligadura de trompas, que estaba programada pero tuvo consecuencias inesperadas.

Ahora, mientras se restablece, su familia busca determinar si su salud terminó resentida por malas prácticas médicas, ya que al momento de la operación ginecológica no poseía ningún tipo de enfermedad previa.

Las historias clínicas ya están en poder de la Justicia

Las historias clínicas y el examen histopatológico (estudio de tejidos y células) del corazón que le extrajeron a Alison para ser reemplazado por el que se le implantó ya están en poder de la Justicia.

Esos informes eran los que necesitaban los expertos que integran el cuerpo médico forense qué, a pedido del fiscal actuante Andrés Azar, deberán brindar una opinión sobre lo ocurrido. Debido a esto, la presentación de esa evaluación es inminente.

