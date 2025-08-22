“No tiene cura”: Gerardo Romano reveló cuál es la terrible enfermedad que padece

Gerardo Romano se encuentra brillando en “En el Barro”, tal y como lo hizo en “El Marginal”, pero no todo es color de rosas en su vida. Es que rompió el silencio y sorprendió al abrir su corazón para hablar de un tema muy delicado: a los 79 años confirmó que padece Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura. Con la sinceridad que siempre lo caracterizó, eligió dar detalles de cómo se enfrenta a este presente y cuál es su mirada sobre lo que vendrá.

En diálogo con La Nación, el reconocido actor que encarna a Sergio Antín, fue contundente sobre lo que significa recibir semejante diagnóstico. “La finitud es una cuestión fundamental del hombre. En mi caso, eso viene acompañado por un condicionante como es padecer una enfermedad neurodegenerativa, lo cual no es una grata noticia ni tiene solución. Uno puede amigarse y transitarlo o no”, expresó con crudeza.

Gerardo Romano, no dudó en dar nombre y apellido a su condición: Parkinson. Y aunque reconoció lo difícil que resulta asumirlo, eligió dejar una frase que resume su postura. “No tengo ganas de bajarme”, dijo, reafirmando su decisión de seguir adelante con su trabajo.

Lejos de retirarse de los escenarios, el actor continúa en plena actividad. Actualmente protagoniza El Secreto en Mar del Plata y desde allí contó cómo se encuentra en la actualidad. “Será mi última oportunidad teatral de manera colectiva. Posiblemente pueda armar una unipersonal, aunque no tengo mucho para decir de esa envergadura”, expresó con dolor sobre lo que imagina para el futuro.

En la entrevista, también explicó cómo el derrumbe de su salud marcará el ritmo de su carrera: “Después de haber hecho cuatro piezas de ese tipo, no sé si tengo mucho más para sumar. Lo importante ahora es disfrutar el presente, cada función, cada encuentro con el público”, reflexionó, mostrando que no pierde de vista lo esencial.

Con este gesto, Gerardo Romano eligió visibilizar una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y que muchas veces se vive en silencio. Su mensaje, tan honesto como frontal, deja en claro que prefiere enfrentar el Parkinson con trabajo, compromiso y una enorme entereza que lo sigue manteniendo como una de las figuras más queridas del espectáculo argentino.