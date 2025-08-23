Maronese adelantó su partido y quedó como único líder de Lifune

En juego una nueva fecha del Torneo Oficial de LIFUNE, Maronese superó a San Patricio del Chañar en el oeste capitalino y quedó de forma momentánea como el único líder de la A, que tendrá otros partidos el domingo y entre semana.

Producto de la presentación de la selección neuquina en la Copa País, varios equipos adelantaron su juego, o atrasaron para entre semana. Entre ellos Maronese, quien en la fría noche del viernes sumó de a tres de local y lidera la competencia. Nicolas Mautz y Gómez los tantos del dino, había igualado transitoriamente Martín Cáceres para el santo.

La fecha había iniciado el jueves en Zapala, cuando en un partidazo Don Bosco igualó con Centenario 4-4. El domingo tendrá continuidad con dos juegos, donde Patagonia recibe a Petrolero y San Lorenzo frente a Unión Vecinal desde las 16hs.

Por otro lado, en el Oficial B lidera Rio Grande. El elenco de Ciudad Deportiva superó el jueves a EL Porvenir por 3-0 en Limay y manda con puntaje perfecto.

Rio grande lidera con puntaje perfecto en el Oficial B

La segunda división, que tiene una fecha más disputada, continúa el domingo con los duelos Sapere vs Confluencia, Unión de Zapala ante Rivadavia, Atlético Neuquén vs Eucalipto Blanco, Villa iris vs Esperanza y Bicicross ante Añelo.

Oficial A: Maronese 13, Independiente 10, San Patricio 7, Pacífico 7, Alianza 6, Patagonia 6, Centenario 6, San Lorenzo 4, Vecinal 4, Don Bosco 4*, Rincón 1*, Petrolero 0.

Oficial B: Río Grande 15*, Esperanza 12, Los Canales 12, Añelo 10, Atlético Neuquén 9, Sapere 6, Confluencia 6, El Porvenir 5, Unión de Zapala 5, Eucalipto Blanco 3, Bicicross 2, Villa Iris 1*, Rivadavia 0.