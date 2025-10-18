En juego la 13ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Talleres cayó ante River 2 a 0 en un Mario Alberto Kempes de Córdoba repleto, donde el Millonario cortó una racha negativa de cuatro caídas consecutivas en el ámbito local y mantiene a la "T" muy pendiente de la lucha por la permanencia.

Primer tiempo malo, de jugadas muy puntuales y un gol al término de, quizás, la única colectiva que logró armar el visitante, desde los pies de Juan Fernando Quintero en la elaboración a los 38 minutos.

El ingresado Milton Casco, por el lesionado Lautaro Rivero se proyectó por la izquierda y llegó a sacar un remate cruzado que dio en el palo izquierdo del arco defendido por Guido Herrera. Gonzalo Montiel, acompañando el movimiento, llegó también el área para tomar el rebote y terminar de empujar la pelota al fondo del arco.

La alegría parecía durarle poco a Marcelo Gallarado, porque sólo cinco más tarde, la T llegó al empate. Sin embargo, la posición de Augusto Shott al momento de salir el remate de Federico Girotti mantuvo en ventaja a River.

A instancias del VAR, el público cordobés debió ahogar su grito de gol y transitar el descenso en desventaja, casi sin darse cuenta y sin que el Millonario acumule demasiados méritos. Mérito de Montiel que pese a haberse resentido del gemelo de la pierna izquierda se mantuvo en la cancha y fue clave para abrir el marcador.

La segunda parte no cambió demasiado. El local apeló a algunos cambios de arranque para mostrarse más ofensivo y buscó presionar a un River que podría haber entrado en la confusión debido a la urgencia.

Pero a la T le faltó en los metros finales, Gallardo mandó a la cancha a Maxi Meza y Facundo Colidio por Quintero y Sebastián Driussi. La decisión le valió al técnico la escena de enojo del colombiano, pero ante la jugada de gol que armaron enseguida los recientemente ingresados, todo quedó como una anécdota.

Gran escalada de Colidio con caño incluido ante el defensor y al momento de la definición vio el ingreso franco de Meza a quien asistió con un toque suave y al ras del piso. A falta de 22 minutos, el golpe de efecto al partido fue determinante y todo lo demás quedó apenas como una obligación reglamentaria.

Valiosa victoria de River para salir de perdedor tras cuatro presentaciones consecutivas en el plano local, encausar la tabla de la zona B y la anual con el deseo firme de pelar los frentes que le quedan abiertos: Clausura, Súperclasico con Boca y Copa Argentina.

Acciones del segundo tiempo

31 Minutos del ST. Cambio en River. Ingresó Ignacio Fernández por Salas.

29 Minutos del ST: Triple cambio en Talleres. Ingresó Juan Carlos Portilla por Cáceres, Nahuel Bustos por Báez y Miguel Navarro por Rick.

23 Minutos del ST. Gol de River, Meza. Gran jugada de Colidio, caño incluido, para asistir al mediocampista ofensivo que pisó el área y definió.

18 Minutos del ST. Doble cambio en River. Ingresó Maxi Meza por Quintero y Facundo Colidio por Driussi. El colombiano le cuestió la decisión a Gallardo. Se desquito contra el techo del banco de suplentes.

7 Minutos del ST. River pierde en posesión ante Talleres, pero mantiene el resultado a su favor.

21:42 comenzó el segundo tiempo. Doble cambio en Talleres. Ingresó Rubén Botta por Depietri y Luis Miguel Angulo por Ortegoza. En River, ingresó Matías Galarza por Lencina.

Acciones del primer tiempo

43 Minutos. Gol de Tallres, Shott. El VAR lo anula por posición adelantada del jugador que toma el rebote servido por Armani. La jugada había nacido en un lateral defensivo del local y luego del despeje se sucedieron todas las situaciones.

38 Minutos. Gol de River, Montiel. Cuando nada pasaba en el partido, el visitante encontró una buena secuencia de pases. Quintero fue eje y llegó Montiel al fondo, su remate dio en el palo izquierdo del arco defendido por Herrera y en el rebote, Montiel terminó de marcar el 1 a 0.

37 Minutos. Más allá de la presencia de Quintero, River apeló mucho al pelotazo largo para Salas. No generó peligro, tampoco sufrió en defensa. Partido malo y accidentado.

30 Minutos. Cae lesionado River en River, ingresa Milton Caso. Dolencia muscular para el recientemente convocado a la Selección Argentina. Montiel sigue, pese a su gemelo izquiero.

26 Minutos. Se lesionó Montiel. Por el momento sigue, pero el dolor es en el gemelo de la pierna izuquierda.

14 Minutos. Otro remate de media distancia de Talleres. Ahora Galarza. Pelota muy desviada.

12 Minutos. Ajustes en el comunicador del árbitro Ariel Penel. Partido detenido.

6 Minutos. Buen remate de Rick desde afuera del área. La pelota se desvió y salió cerca del palo izquierdo del arco defendido por Armani.

4 Minutos. Salas por todo el frente de ataque visitante. El número 7 no tiene la función de referente de área, más estacionado arranca Driussi en River.

20:30 comenzó el partido.

Hay sorpresas en la formación visitante. Lautaro Rivero, de regreso de la Selección, maracará el lateral izquierdo para permitir la permanencia de Paulo Díaz en la zaga central. En mitad de cancha, el que dejó su lugar fue Giuliano Galoppo, a pesar de su aporte goleador, y vuelve a ser titular el juvenil Santiago Lencina.

Formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La previa

La Banda acumula 6 derrotas en fila, si se suma la serie de Copa Libertadores ante Palmeiras, El fin de semana pasado fue durísimo después de la caída ante Sarmiento de Junín en el Monumental, quedando quinto en el Grupo B, tercero en la tabla anual, y con varios cuestionamientos al plantel dirigido por Marcelo Gallardo.

River contará con los retornos de los jugadores de selección: Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Portillo, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero. Sin embargo, el neuquino Marcos Acuña cuanta como baja debido a una lesión en la rodilla.

Disputados 12 partidos, River acumula 18 puntos, y está a 8 del líder Lanús quien derrotó 2 a 0 a Godoy Cruz el viernes por la noche. Un mal resultado lo puede hacer hasta peligrar en su lugar en la zona de clasificación a los playoffs ya que el noveno tiene 15 puntunidades.

Por su parte Talleres, llega sumergido en la pelea por el descenso, el triunfo en La Plata de la semana pasada ante Gimnasia le dio algo de aire en los promedios y en la tabla anual. Una victoria como local le daría el envión necesario para encaminar la permanencia y meterse de lleno en la pelea por la clasificación, ya que está décimo primero con 14 puntos.

Datos del partido

Hora: 20.30.

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Mario Alberto Kempes.