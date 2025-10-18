A raíz de un allanamiento realizado este sábado en una vivienda de la ciudad de Neuquén, la fiscalía ordenó la detención de un varón que había sido previamente demorado en el marco de la investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Ministerio Público Fiscal (MPF), distintas áreas de la Policía provincial y la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial. La medida fue solicitada por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, de la fiscalía de Delitos contra las Personas, y autorizada por el juez de garantías Cristian Piana.

Durante el operativo, que comenzó minutos antes de las 8, se realizaron tareas de inspección y recolección de pruebas tanto en el domicilio allanado como en un vehículo. Según indicó el MPF, los resultados del procedimiento —principalmente los hallazgos obtenidos en el inmueble y en una camioneta— fueron determinantes para que se ordenara la detención del individuo.

El detenido deberá designar abogado defensor y, en las próximas horas, se avanzará en el análisis del material secuestrado. La fiscalía prevé solicitar una audiencia de formulación de cargos una vez concluido ese trabajo.

El caso se encuentra en investigación desde el pasado 15 de octubre, cuando el cuerpo sin vida de Azul Semeñenko fue hallado en un canal de la zona de Valentina Norte. El cadáver, envuelto en una lona y con ataduras visibles, presentaba múltiples signos de violencia.

Según el informe preliminar de autopsia del Cuerpo Médico Forense, Azul murió como consecuencia de heridas punzocortantes en el tórax y los brazos. Además, se constataron fracturas en el rostro. Por tratarse de una mujer trans, el hecho es investigado como un transfemicidio.

El fiscal jefe Agustín García, responsable de la supervisión de la fiscalía de Delitos Contra las Personas, sostuvo ayer que “la hipótesis central, por la cantidad y ubicación de las lesiones, es la de un crimen de odio”.