“Te vamos a encontrar, mami”: sigue el misterio por la pareja desaparecida en Chubut

Ya son siete las jornadas sin noticias de Juana Inés Morales (69) y su pareja Pedro Alberto Kreder (79), desaparecidos tras salir en una camioneta rumbo a una zona rural de Comodoro Rivadavia, Chubut. El vehículo fue hallado empantanado y cerrado, a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, en un punto inhóspito cerca del Cañadón Visser. Desde entonces, todo es incertidumbre.

El hallazgo del rodado no trajo alivio, sino más interrogantes. En su interior: abrigos, documentos y pertenencias personales que confirman que estuvieron allí. Pero ni una huella, ni un indicio que permita reconstruir sus pasos.

Las autoridades no cesan en la búsqueda. La Policía del Chubut, brigadas especializadas, perros rastreadores, unidades montadas y personal motorizado trabajan día y noche, ampliando el radio en terrenos hostiles, en medio de condiciones climáticas desfavorables. A ellos se sumaron refuerzos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Mientras la búsqueda continúa, en el terreno físico y emocional, las redes sociales se convirtieron en un canal de desahogo, oración y esperanza. Fue allí donde la hija de Juana dejó un mensaje que conmovió hasta lo más profundo, justo en la previa al Día de la Madre.

“Te prometo que te vamos a encontrar, mami, que toda esta pesadilla está por terminar y que vamos a pasar el Día de la Madre juntas como siempre lo hicimos. Te amo con todo mi corazón. Yo sé que me estás esperando y que los ángeles de Dios te están cuidando”, escribió la joven en Facebook, junto a una imagen familiar.

De acuerdo con medios locales, desde la denuncia, la búsqueda involucra diversas fuerzas de seguridad: la Policía provincial y sus divisiones especiales, Defensa Civil, tanto provincial como municipal, y la Subsecretaría de Protección Ciudadana coordinan operativos en la Ruta Provincial Nº1 y los caminos lindantes.

La relación de Juana Inés con Kreder era reciente y que antes de la desaparición no lo conocía. “Nosotras no lo conocíamos porque era una relación muy reciente. Yo tenía conocimiento de que mi mamá estaba, pero yo no sabía el nombre o más datos de él”, añadió su hija. También comentó que su mamá no se llevó gran cantidad de pertenencias. Sólo lo indispensable para un viaje. Luego sumó que la mujer les dijo que debía volver antes del lunes para retronar a su trabajo.

Finalmente, aprovechó para pedir colaboración en la búsqueda. “Estamos tratando de juntar a todos los que quieran ayudarnos, que puedan tener este tipo de vehículos que están preparados para circular en la zona. También gente que tenga drones, motos cross. Todos los que quieran ayudar nos sirve para que podamos cubrir más porque toda esa zona es muy grande y parece un laberinto”, finalizó.

Por su parte, en diálogo con Del Mar Digital, Gabriela Kreder, hija de Pedro, manifestó la incertidumbre y la esperanza que mantiene la familia ante esta situación. “La expectativa y la esperanza de poder encontrarlos con vida siguen intactas. Las horas son decisivas, no sabemos en qué condiciones se encuentran; son muchos días y son dos personas mayores”, expresó.