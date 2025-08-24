Falleció Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Riquelme y Maradona

El mundo del fútbol argentino recibió este domingo una noticia que golpeó fuerte: Daniel Bolotnicoff, abogado y representante histórico de jugadores, falleció a los 69 años tras sufrir una descompensación. La noticia causó impacto especialmente en Boca Juniors, donde mantenía un vínculo muy estrecho con el presidente del club, Juan Román Riquelme.

Bolotnicoff no solo acompañó al exjugador en su rol como dirigente, sino que también fue un pilar en su carrera como representante, participando activamente en decisiones clave de la institución. Su trayectoria se extendió a figuras icónicas del fútbol mundial: fue abogado de Diego Maradona durante su etapa más complicada deportivamente, incluido el momento de la suspensión por un antidoping positivo, y representó a jugadores como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro.

Su vínculo con Maradona se remontaba a los años 90 y se reactivó en 1995 con el regreso de Pelusa a Boca, consolidando la reputación de Bolotnicoff como uno de los representantes y asesores más influyentes del país. En declaraciones previas, el abogado recordó los momentos de incertidumbre alrededor del procedimiento antidopaje de Maradona en Los Ángeles tras la victoria de Argentina en el Mundial de 1994: “Nos cortaron las piernas a todos, éramos campeones”, evocó, recordando el sentimiento de frustración que atravesó al equipo y al país.

Además de su rol como representante, Bolotnicoff fue uno de los fundadores de Back Sports S.A. en 1998, empresa dedicada a la gestión y representación de futbolistas, consolidando su influencia en el fútbol nacional e internacional.

La noticia de su muerte se conoció pocas horas antes del encuentro de Boca ante Banfield en la Bombonera, generando un profundo dolor en jugadores, dirigentes y fanáticos. Su legado, tanto en la gestión de Riquelme como en la defensa y asesoramiento de los grandes nombres del fútbol, lo convierte en una figura emblemática y recordada por toda la comunidad futbolística argentina.