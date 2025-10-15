A momentos de reincorporarse al plantel de Boca después de haber sido convocado para representar a la Selección Argentina en la última fecha FIFA, se conoció que Leandro Paredes podría no estar en próxima lista para los amistosos de noviembre, lo que permitiría que el volante dispute la última jornada del Torneo Clausura frente a Tigre, partido que podría definir la clasificación del Xeneize a la próxima Copa Libertadores.

La próxima convocatoria será la última del año y la anteúltima previo al Mundial 2026, por lo que Lionel Scaloni analiza darle descanso a algunos referentes y, en su lugar, evaluar alternativas en puestos clave pensando en cerrar la lista de convocados para la Copa del Mundo. Entre esos posibles ausentes se encuentra Paredes, decisión que sería recibida con alivio en Boca, ya que Claudio Úbeda necesita de una de las piezas clave en su equipo para afrontar un cierre de torneo que puede sellar el regreso a la Libertadores.

El conjunto de La Ribera ocupa actualmente el segundo puesto en la tabla anual detrás de Rosario Central, que lidera con 56 unidades, a seis del Xeneize. Por ahora, son los dos clubes que clasifican directo a la máxima competición continental. Además, Paredes, que se suma hoy por la tarde a los entrenamientos, podría decir presente en el encuentro pendiente ante Barracas Central, que fue suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y cuya reprogramación todavía no tiene fecha confirmada.

