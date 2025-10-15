Independiente se prepara para una nueva gira en la Liga Nacional

Continuidad para la Liga Nacional de básquet, que tiene a Independiente y Biguá como representantes neuquinos en la máxima categoría del básquet argentino. Las rojas vuelve a jugar de visitante, donde tendrá doble presentación en Buenos Aires, ante Lanús y EL Talar.

Pasó el debut en el Ruca Che ante Biguá, y la primera gira doble, con resultados esquivos ante Ferro Carril Oeste y Unión Florida. Ahora se viene nuevamente un viaje, esta vez a Lanús el jueves 19.30hs, y el viernes con EL Talar 21.30hs.

Pese a las tres derrotas, se resalta los buenos minutos que sumaron las juveniles del club. “eso nos pone satisfecho” dijo Remolina, quien remarcó además la adaptación de Cortes, jugadora de Chile que está dando sus primeros pasos en el país. “Tenemos que trabajar más en lo físico, sino damos mucha ventaja”.

En el análisis de los primeros partidos, sostuvo que “ninguno de los dos equipos nos sacaron grandes ventajas, jugamos con un buen ritmo de juego, fuimos verticales. Debemos ajustar algunas cosas para no cometer grandes errores y tratar de mejorar”.

Además, el DT analizó la previa de los dos nuevos cotejos, “con Lanús ambos tenemos chances de ganar porque los dos venimos de perder los tres, y el Talar tienen un plantel de primera línea, pero para eso estamos, para que las chicas vean y las enfrenten”.

Valentina Mendoza, U21 que vio buenos minutos en los tres cotejos

Por su parte, Julieta Tell expresó que “Sabíamos que iba ser duro, más la zona sur que es bastante competitiva. Ahora ver los errores y mejorar día a día” dijo la base experimentada, remarcando además que “Los objetivos que nos planteamos algunos fueron cumplidos, los resultados no fueron buenos pero seguiremos trabajando”.

Biguá también sale de gira

El elenco verde también viene de jugar de visitante, pero ante Rocamora de Entre Ríos con derrota. Las dirigidas por Rubén Jaime visitan el viernes a Berazategui, mientras que el sábado se enfrenta a Lanús.

Para ambos equipos neuquinos, el martes 21 de octubre será la fecha para volver a jugar de local en el Ruca Che; Obras y Berazategui serán los rivales en la doble jornada.