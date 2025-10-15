La 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, realizada en La Falda, Córdoba, coronó a la marca mendocina Tub Vicio con el prestigioso Alfajor de Oro. Su propuesta innovadora, un alfajor relleno de chirimoya alegre, se impuso entre 470 variedades presentadas desde distintos puntos de Argentina.

Este evento, reconocido como la celebración más dulce del país, reunió a más de 90 expositores y miles de visitantes en la Avenida Edén. La premiación, uno de los momentos más esperados, destacó la calidad y originalidad de los productos en múltiples categorías.

Mendoza, protagonista de la noche

La provincia de Mendoza no solo brilló por el Alfajor de Oro, sino que también obtuvo otros reconocimientos relevantes. La marca Entre Dos fue distinguida con el premio al Mejor Alfajor Libre de Gluten y al Mejor Alfajor de Chocolate Blanco, consolidando el liderazgo de la región en la producción de alfajores.

La elección del alfajor de Tub Vicio sorprendió por su relleno poco convencional, que se aleja de los clásicos dulce de leche o fruta, apostando por la chirimoya alegre, un ingrediente que conquistó al jurado y al público.

Así, la Fiesta Nacional del Alfajor reafirma su lugar como un espacio clave para la innovación y la excelencia en uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía argentina.