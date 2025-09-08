Alcaraz y Sinner, los protagonistas del tenis mundial en 2025

El año 2025 en el tenis dejó como protagonistas a Carlos Alcaraz y Jannick Sinner, quienes dominaron los cuatro torneos de Grand Slam y se consolidan como las raquetas más importantes del circuito mundial.

El cierre de los Grand Slam de este año confirmó la supremacía de las nuevas generaciones del tenis.

En el último torneo disputado, Alcaraz se consagró campeón tras una final brillante frente al italiano Sinner, recuperando el puesto de número uno del ranking mundial.

El 2025 estuvo marcado por la rivalidad entre Alcaraz y Sinner, quienes se enfrentaron en varias finales y dejaron atrás a jugadores históricos como Novak Djokovic, que reconoce la dificultad de jugar al máximo nivel a cinco sets y ve complicado sumar otro título de Grand Slam antes de su retiro.

Otros tenistas como Alexander Zverev intentan acercarse al nivel de los líderes, pero por el momento, los jóvenes talentos marcan la tendencia del circuito.

El recorrido de los Grand Slam del año fue el siguiente:

Australia: campeón Jannick Sinner.

Roland Garros: campeón Carlos Alcaraz, tras una final ajustada ante Sinner.

Wimbledon: victoria de Sinner, tomando revancha sobre césped londinense.

Abierto de Estados Unidos: Alcaraz se consagró nuevamente, reafirmando su liderazgo mundial.

El año aún tiene por delante la Copa Davis y la gira indoor, pero los focos ya están puestos en estas dos raquetas que dominaron los torneos más importantes del tenis mundial y marcan la pauta hacia 2026