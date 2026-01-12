La 4ª Fiesta Provincial del Asado con Cuero se desarrollará los días 17 y 18 de enero en el Predio Municipal “Julián Parra” de Aluminé, ubicado a tres kilómetros de la localidad. Este evento forma parte del calendario estival neuquino y convoca a residentes y turistas con una propuesta que celebra las raíces culturales y gastronómicas de la región.

Durante ambos días, se servirán almuerzos populares basados en el tradicional asado con cuero, con la faena prevista de doce vaquillonas. Además, se sumarán chivos con cuero, para garantizar una oferta amplia y sabrosa, representativa de la identidad culinaria de la zona.

La programación incluye destrezas gauchas, bailanta campera, feria de artesanos y emprendedores locales, y una gran variedad de propuestas culturales pensadas para todo el público. Esta celebración rescata una costumbre ancestral que forma parte de las reuniones familiares y rurales de Aluminé.

Las actividades del sábado comenzarán a las 10:30 horas con el acto protocolar y la concentración de montados. Le seguirán juegos camperos, jineteadas de petisos, pruebas ecuestres y propuestas infantiles. El almuerzo estará acompañado por el show musical del artista local Cumil, generando un ambiente festivo y tradicional.

Por la tarde, se realizarán competencias de cinchadas, desafíos camperos con premios importantes y continuará la fiesta con una gran bailanta campera. Participarán grupos como Los M y E Cisneros, Ventarrón Chamamecero y artistas de la región, en una jornada colmada de folklore y música popular.

El domingo 18, la actividad comenzará también a las 10:30 horas con carreras de tambores, pial por equipos, jineteadas de novillos y el desafío de bastos y encimera, que entregará premios de hasta 7 millones de pesos. El cierre estará a cargo de ballets y grupos de danzas de la ciudad de Neuquén.

El valor de la entrada por jornada será de 20.000 pesos, lo mismo que el acceso a la bailanta del sábado por la noche. La organización espera una alta concurrencia, en una propuesta que consolida a Aluminé como uno de los destinos culturales y gastronómicos más destacados del verano neuquino.