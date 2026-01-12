Esperando todavía por los refuerzos, Claudio Úbeda apostaría por un cambio de esquema y nombres en Boca de cara al primer amistoso del año, mañana por la noche ante Millonarios, por la Copa Miguel Ángel Russo en La Bombonera. El entrenador modificó el esquema a un 4-3-3 e incluiría como titulares a Ander Herrera y Kevin Zenón, relegado tanto por Miguelo como luego por el propio Sifón en 2025.

Tras una racha positiva de victorias al cierre del 2025 que culminó con la poco feliz eliminación de local contra Racing en los cuartos del Torneo Clausura, el entrenador dio indicios de planteo táctico diferente en los primeros días de pretemporada, pero parece que la decisión será dejar atrás el 4-4-2 con doble 9 y darle rodaje a un 4-3-3 con Exequiel Zeballos y Zenón como extremos y Miguel Merentiel como el delantero centro.

La inclusión del ex Unión llega en un momento en el que São Paulo preguntó condiciones por él y también recibió sondeos desde el Alavés de España. Aunque se espera que Zenón salga por venta en este mercado, desde el cuerpo técnico están conformes con lo visto en estos días de pretemporada y apuestan por su mejor versión. Por otra parte, esperan a Marino Hinestroza, cuya transferencia desde Atlético Nacional es un hecho, para ocupar uno de los extremos.

Zenón, antes relegado, estaría desde el inicio ante Millonarios.

Por otra parte, el parte de lesionados incluye a Edinson Cavani, que sigue con problemas lumbares, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia no participaron del equipo suplente en la práctica por molestias físicas. No obstante, el chileno y el mediocampista ex Atlético Mineiro podrían estar en consideración para el duelo frente a Millonarios.

El posible once ante Millonarios

Mientras espera por los refuerzos, con la llegada de Hinestroza al caer, el equipo que probó Úbeda en el entrenamiento sería el que salga mañana en La Bombonera y lo componen Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.