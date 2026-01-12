La Justicia de Neuquén confirmó la prisión preventiva de un hombre acusado de apuñalar a su pareja en la ciudad de Rincón de los Sauces, en el marco de una causa caratulada como homicidio agravado por femicidio en grado de tentativa.

La decisión fue tomada este lunes durante una audiencia de revisión, en la que las asistentes letradas Yesica Barbích y Laura Espíndola, en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF), solicitaron que se mantenga la medida cautelar dispuesta el 7 de enero por la jueza Carina Álvarez. El planteo fue analizado por un tribunal de revisión, que resolvió confirmar la detención.

El imputado, identificado como E.A.H., fue acusado formalmente el 10 de noviembre de 2025, oportunidad en la que también se ordenó su prisión preventiva al considerarse configurados los riesgos de entorpecimiento de la investigación y de afectación a la integridad psicofísica de la víctima.

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 9 de noviembre por la noche, cuando, tras una discusión, el hombre atacó a su pareja dentro de una vivienda de Rincón de los Sauces. En ese contexto, la agredió físicamente y la apuñaló por la espalda con un arma blanca, provocándole diversas lesiones, entre ellas una herida en una zona vital.

Pese a la gravedad del ataque, la víctima logró salir del domicilio herida y pedir auxilio a personal policial que patrullaba la zona, lo que permitió la intervención inmediata y el inicio de la investigación.

Durante el proceso, la defensa solicitó una morigeración de la medida cautelar bajo la modalidad de prisión domiciliaria, pedido que fue rechazado el 15 de diciembre y posteriormente revisado sin modificaciones. En la audiencia del 7 de enero de 2026, la fiscalía volvió a insistir en la necesidad de mantener la detención, al sostener que no existían hechos nuevos que permitieran reducir los riesgos procesales.

En ese marco, Barbích señaló que la víctima se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, atravesada por un contexto de violencia de género, y advirtió que incluso intentó retirar la acusación. “Se evidencia que la víctima naturaliza los hechos de violencia que luego la ponen en riesgo”, sostuvo la funcionaria judicial, quien remarcó que existe un riesgo cierto para su integridad física.

Ante el tribunal de revisión, la defensa insistió en que la medida resultaba arbitraria y reiteró el pedido de detención domiciliaria, argumentando que la víctima manifestó no sentir temor. Sin embargo, los jueces Marco Lupica Cristo, Luciano Hermosilla y Carolina García entendieron que persisten los riesgos de entorpecimiento del proceso y la necesidad de proteger a la víctima.

El tribunal también valoró antecedentes de incumplimiento de medidas en otros fueros y sostuvo que la retractación de la víctima ya había sido analizada previamente, sin que ello neutralice los peligros advertidos.

Finalmente, se resolvió confirmar en todos sus términos la prisión preventiva, que se mantendrá vigente hasta el 10 de marzo de 2026, y rechazar el planteo de la defensa.

Reducirla para home o móvil

Proponer otra variante SEO más directa o más institucional