Mientras el Gobierno avanza con su estrategia para desacelerar el aumento de precios, la Argentina seguirá figurando entre los países con mayor inflación del mundo, aunque con una economía que, en términos de tamaño, se mantendrá entre las principales a nivel global.

Según un ranking elaborado por Visual Capitalist en base a proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Argentina se ubicará en 2026 entre las 30 economías más grandes del planeta, con un Producto Bruto Interno estimado en USD 668.000 millones, lo que le permitirá alcanzar el puesto 26 del ranking mundial por tamaño de economía.

Sin embargo, el panorama inflacionario continúa siendo uno de los principales desafíos. En su último informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI ubicó a la Argentina en el sexto lugar entre los países con mayor inflación en 2025, con una tasa proyectada del 41,3%. De esta manera, el país quedó solo por detrás de Irán (42,4%), Sudán (87,2%), Zimbabwe (89%), Sudán del Sur (97,5%) y Venezuela (269,9%), que encabezó el ranking global.

El dato contrasta con la tendencia internacional. De acuerdo al organismo multilateral, la inflación global promedio fue del 4,2% en 2025, en un contexto marcado por la desaceleración económica, tasas de interés todavía elevadas y el impacto moderado de los aranceles comerciales. Para 2026, el FMI proyecta una baja adicional, hasta el 3,7%, impulsada por la debilidad de los precios en China y una inflación por debajo de los objetivos en varios países europeos.

China, de hecho, registró en 2025 una inflación prácticamente nula, afectada por presiones deflacionarias vinculadas al bajo consumo interno y el exceso de capacidad productiva. Para el próximo año, se espera un leve repunte hasta el 0,8%. En Europa, las principales economías también mostraron cifras moderadas: Francia cerró 2025 con 1,1%, Italia con 1,7% y Alemania con 2,1%. Estados Unidos, en tanto, registró una inflación del 2,7%, con una proyección de baja al 2,4% en 2026.

En el caso argentino, el FMI aclaró que la proyección inflacionaria incluida en su último Outlook, publicado en octubre, se ubica unos diez puntos por encima del dato final, que se conocerá esta semana y rondaría el 31%.

En cuanto al escenario global, el FMI estima que el PBI mundial alcanzará los USD 123,6 billones en 2026. Las cinco mayores economías —Estados Unidos, China, India, Japón y Canadá— concentrarán más del 55% de la producción económica mundial, consolidando un mapa económico dominado por países desarrollados y grandes economías emergentes.

Estados Unidos continuará liderando el ranking con un PBI proyectado de USD 31,8 billones, seguido por China con USD 20,7 billones, mientras que Alemania, Reino Unido, Francia e Italia seguirán entre las diez economías más grandes del mundo.