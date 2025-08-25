Como ante los ingleses: el gol maradoneano de López Muñoz en la goleada del Bicho

Argentinos Juniors se floreó en La Paternal y goleó 4-1 a Racing en la sexta fecha del Clausura. Entre los tantos de la tarde, hubo uno que se robó todos los flashes: el de Hernán López Muñoz, sobrino nieto de Diego Armando Maradona, que gritó su primer gol con la camiseta del Bicho imitando, casi sin querer, al Diez en el mítico gol a los ingleses en México 1986.

A los seis minutos del complemento, el ex River y Godoy Cruz se tiró de palomita tras un centro de Alan Lescano y, en la caída, el movimiento recordó de inmediato al gesto inmortal de Pelusa. Esta vez no hubo trampa ni polémica: la pelota entró de lleno con la cabeza y fue el 2-1 parcial que encaminó la goleada.

“La mía no fue mano, solo el gesto, ja. Igual en los reducidos suelo hacer goles así”, dijo con una sonrisa el volante de 24 años en diálogo con Paso a Paso. Su padre, Daniel —también exjugador del Bicho y sobrino de Diego— confesó entre risas: “Dudé, pensé que había sido mano, pero cuando salió corriendo me di cuenta que estaba todo bien”.

El vínculo de López Muñoz con Maradona siempre estuvo presente. Se formó en Argentinos, donde Diego dejó su marca para siempre, y fue presentado en este mercado de pases con un video que incluía la voz del Diez, generada con inteligencia artificial. Este domingo, el homenaje fue en la cancha y con la pelota, como más le hubiera gustado a Pelusa.

“Me acordé a último momento que el VAR me lo podía anular, así que metí la cabeza. Después dudé, no sabía si había sido mano o cabeza, pero por suerte fue todo limpio. Con la tecnología no me iba a salvar nadie”, agregó entre risas el futbolista, que ya empieza a escribir su propia historia en el barrio donde nació la leyenda.