Medvedev explotó en el US Open: cruce con el juez por un fotógrafo a destrozar su raqueta

La primera ronda del US Open dejó un capítulo inesperado con Daniil Medvedev como protagonista. El ruso, ex número 1 del mundo, quedó eliminado tras perder con el francés Benjamin Bonzi por 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6 y 6-4 en un duelo de casi cuatro horas. Pero más allá del resultado, el encuentro quedó marcado por un episodio insólito que derivó en una fuerte discusión con el juez de silla, abucheos del público y un final con bronca acumulada.

Todo comenzó cuando un camarógrafo ingresó al court en pleno match point de Bonzi en el tercer set, creyendo que el partido había concluido. La interrupción generó un parón de seis minutos que desató la furia de Medvedev. El juez Greg Allensworth ordenó repetir el primer saque y el ruso estalló: increpó con dureza al umpire, acusándolo de favorecer a su rival y hasta ironizó con que “quería irse a su casa” para cobrar más rápido.

El público no tardó en manifestarse: silbidos, cánticos de “segundo saque” y abucheos se mezclaron con los gestos de agradecimiento de Medvedev hacia las tribunas. Incluso, en medio del caos, Bonzi reclamó también por la actitud de su rival. Según la prensa estadounidense, el fotógrafo fue retirado del estadio y se le retiraron las credenciales.

En lo deportivo, el ruso logró salvar aquel match point y llevó el partido al cuarto set, donde arrolló a su rival con un 6-0 que parecía preludio de una remontada. Sin embargo, en el quinto, Bonzi se repuso, recuperó un quiebre clave y cerró el triunfo, sellando una de las victorias más importantes de su carrera.

La derrota dejó una imagen final cargada de tensión: Medvedev rompió su raqueta contra el banco y abandonó la pista entre silbidos. “Espero una fuerte multa”, reconoció después en conferencia, aunque intentó desdramatizar: “No estaba molesto con el fotógrafo, sino con la decisión del juez. Fue divertido de ver, pero estoy jugando mal y en los momentos importantes, peor”.

El francés, emocionado, definió el clima vivido como “salvaje” y aseguró que dejó “todo el corazón en la pista”. Su premio será jugar en la segunda ronda contra el estadounidense Marcos Giron, que eliminó al argentino Mariano Navone.

Para Medvedev, en cambio, la eliminación temprana profundiza su mal año: es la tercera vez consecutiva que se despide en el debut de un Grand Slam, con la única excepción del Australian Open.