Tras una accidentada largada que lo involucró a Franco Colapinto, chocado por Alex Albon (Williamas) en la primera curva, el argentino terminó 17°por la 22ª fecha de la Fórmula 1 que se corrió en Las Vegas y en la que dio cátedra, una vez más, Max Verstappen (Red Bull).

El desierto sorprendió todo el fin de semana con bajas temperaturas y corriendo de noche se incrementaron los desafíos para todos los pilotos que sacaron a relucir las estrategias de los equipos.

El toque masivo en la primera curva del circuito trastocó mucho las cosas, ni hablar en el auto del piloto nacional que ya estaba con problemas y quedó dañado por el impacto. Alpine mandó por el primer cambio de gomas al argentino en los primeros giros y como viene siendo una constante, los 4 segundos que se registraron fueron un puñal para cualquier pretensión.

Así, el número 43 se mantuvo siempre detrás de la posición número 15, el espacio que le había correspondido en la largada después de la clasificación.

Mientras tanto, en la pelea por la carrera, Max Verstappen logró superar a Lando Norris desde los primeros metros y se cortó. El británico que corre para McLaren lidera el campeonato y regaló una linda maniobra contra George Russell (Mercedes) en la vuelta 34 que lo entusiasmó para ir con todo contra el Red Bull.

Sin embargo, en ese mismo momento, el neerlandés tomó nota y comenzó a marcar el récord de vuelta para tomar más distancia y dejar las cosas en claro.

Fijo atrás

Colapinto continuó peleando en las posiciones del fondo. Con Lance Stroll (Aston Martin), Gabriel Bartoletto (Sauber) y Albon finalmente fuera de competencia, el argentino fue el último en pista y abrochó el 17° lugar.

Como consuelo, la actación de su compañero de equipo, Pierre Gasly, no arrojó muchos mejores resutados. El francés se ubicó 15°, lejos de la zona de puntos.

En lo que es ya el mano a mano por el campeonato, Norris fue el escolta de Verstappen , por lo que siguie manteniendo un bun colchón de puntos de ventaja. Tercero terminó Russell con el Mercedes, el trío que sobre el final de la transmisión paseo con una limusiona rosa por todo el circuito.