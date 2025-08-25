Luego de dar comienzo en el día de ayer, el US Open continúa y hubo más acción de la delegación argentina. Francisco Comesaña fue el único ganador de la jornada al imponerse en cuatro sets ante Alex Michelsen y avanzó a segunda ronda. El Tiburón redondeó el triunfo pese a un mal arranque por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4. Por su parte, Sebastián Báez y Federico Gómez cayeron y dijeron adios en la primera fase. Seba no pudo ante el sudafricano Lloyd Harris y Fede le dio mucho trabajo a Jack Draper, número 5 del mundo, pero cayó en cuatro sets.

Al marplatense no le pesó su muy mal inicio, en el que un parcial errático con su primer saque le entregó a Michelsen la chance de, sin hacer demasiado, encontrarse con dos quiebres que encaminaron su primer set. El norteamericano, prolijo pasando la pelota, generó los errores del Tiburón y no sufrió con su servicio para redondear un rápido 6-1. Sin embargo, Comesaña iba a reaccionar en la segunda manga: a pesar de no mejorar demasiado con el saque, redujo fallos y encontró la manera de complicar desde la devolución a un norteamericano que comenzó a errar y entregó dos veces su saque a un argentino que se puso 5-1. Pese a un quiebre que maquilló, fue 6-3 para el albiceleste.

En el tercer parcial Comesaña consiguió un rápido quiebre en el tercer game y de a poco fue mostrándose cada vez más superior hasta conseguir un nuevo quiebre. Pese a un recorte de Michelsen sobre el final, el marplatense se puso arriba con el 6-4. Afirmado en su tenis y definitivamente mejorando el porcentaje de saque, el argentino comenzó 2-0 arriba y desde allí supo sostener la distancia para redondear su victoria 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4. El Tiburón, que alcanzó la instancia de 32 jugadores en 2024, seguirá su camino en Nueva York ante el británico Cameron Norrie, con el objetivo de saldar los puntos obtenidos en la edición pasada y continuar escalando en el ranking.

Báez y una derrota inesperada

El oriundo de Billinghurst completó una muy floja performance en los cuatro Grand Slam de 2025 con una nueva eliminación en primera ronda. En su cuarta participación en el US Open, donde tuvo su mejor desempeño en 2023 alcanzando la tercera ronda, la derrota fue por 6-3, 7-5 y 6-4 ante un Harris que es número 353 del mundo y provenía de la clasificación. Luego de una rápida desventaja en el primer set, Seba emparejó viniendo desde atrás en el segundo pero nunca pudo controlar el juego y, tras desaprovechar chances de quiebre y el sudafricano terminó prevaleciendo y llevándose el tercero por 7-5.

Báez completó una muy pobre actuación en los Grand Slams del 2025. (Foto: Getty)

A pesar de atravesar ciertas molestias físicas durante el tercer set, se encontró 2-0 arriba por un quiebre, pero no pudo sostenerse y la recuperación de Harris, que acumuló cuatro juegos seguidos, terminó por derrumbar al 39° del mundo. Con esta caída, Báez no pudo cortar la mala racha en los inicios de Grand Slam y acumuló su decimosexta derrota en los últimos 25 partidos. Esto además le costará al argentino perder 40 puntos en el ranking, lo que podría sacarlo del Top 40 en la próxima actualización.

Gómez dio batalla ante Draper

En la pista en el Louis Armstrong Stadium y ante el 5° del planeta, el oriundo de Merlo dejó una buena imagen a pesar de la derrota final en cuatro parciales. Si bien Draper sacó adelante el duelo, la batalla ante el argentino 127° del ranking no fue fácil. Gómez fue el único tenista albiceleste que superó las tres rondas de clasificación, incluido una batalla ante el francés Hugo Grenier y ganó por 6-7 (5), 7-6 (5) y 6-2 en donde al finalizar Fede y el francés tuvieron un tenso cruce.

Los primeros dos parciales tuvieron cierta paridad: el primer set fue parejo, pero Draper comenzó a filtrar buenos golpes que el argentino no pudo contrarrestar y, con un quiebre en el séptimo game, sacó la diferencia para redondear el 6-4. En la segunda manga, el inglés puso una marcha más y sacó distancia en el tercer juego. Sin embargo, Gómez no se dio por vencido y consiguió emparejar el duelo afirmándose desde el servicio como arma y acertando más con su potente derecha para el 5-5. Sin embargo, el británico presionó al bonaerense con su juego de saque y consiguió aprovechar sus errores para recuperar el quiebre y cerrar con su servicio el 7-5.

Gómez dio batalla ante Draper, pero terminó cayendo en cuatro sets.

En el tercer capítulo se dio lo mejor de Gómez, que siguió apelando a la efectividad con su saque (logró 6 aces) y consiguió un quiebre que lo puso 4-1. Sin embargo, Draper volvió al partido y recuperó esa ruptura para rápidamente devolver la paridad al 4-4, igualdad que se mantuvo hasta terminar definiéndose en un tie break. En el desempate, el británico se puso 3-0 arriba, pero el argentino se soltó hasta alcanzar el 3-3. Desde allí, los dos tuvieron chances: para el originario de Sutton hubo match point en el 6-5, no obstante Gómez se rehizo con un winner fenomenal y dio vuelta la historia para quedarse el set definiendo 9-7 el tiebreak con su saque.

No obstante, la euforia del descuento iba a quedar solamente en eso. En el cuarto set, Draper se impuso tras un inicio parejo y sacó a relucir su capacidad desde el fondo de la cancha para, en el sexto juego, conseguir un quiebre que lo acercó a la victoria. Ya 5-2 arriba tras ganar su servicio, el británico fue a buscar un nuevo break y lo consiguió, redondeando el 6-4, 7-5, 6-7 (7) y 6-2 en poco menos de tres horas de juego. Gómez termina su travesía en Flushing Meadows con una caída pero con buenas sensaciones tras medirse al 5° del mundo.

Etcheverry, el otro argentino que sigue

En la jornada de ayer, Tomás Etcheverry se impuso en sets corridos ante su compatriota Camilo Ugo Carabelli por 6-3, 6-2 y 6-0, y se convirtió en el primero en pasar a segunda ronda, donde enfrentará al checo Jiri Lehecka. Por su parte, Mariano Navone quedó eliminado tras un partido larguísimo frente al estadounidense Marcos Giron, con un marcador ajustado de 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4. Quienes saldrán mañana a la cancha son Francisco Cerúndolo, ante Matteo Arnaldi y la marplatense Solana Sierra, que se medirá a Sorana Cirstea.