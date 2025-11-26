La mañana transcurría con total normalidad en Nadie Dice Nada, el ciclo de Luzu TV, hasta que una visita inesperada descolocó a todos los presentes: Diego Torres apareció en vivo, sin aviso previo, para sorprender a su sobrina Ángela Torres. La escena, tan espontánea como emotiva, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día.

El músico está en plena promoción de “Guapa”, la balada que compuso en homenaje a su perra fallecida. Y aunque tiene una agena muy ocupado, se hizo un hueco para pasar por el estudio y nadie —ni siquiera Ángela Torres— sabía que entraría justo mientras están en vivo. El clima cambió al instante: sonrisas, abrazos y una emoción que se instaló apenas cruzaron miradas.

En un tono entre tierno y picaresco, Diego Torres no tardó en explicar por qué decidió irrumpir así. Con humor y cierta dosis de reclamo familiar, le marcó que lo tenía prácticamente “en visto” desde hacía días. La escena generó risas entre los conductores, pero también abrió paso a un momento auténtico entre tío y sobrina, que aprovecharon para ponerse al día en pleno aire.

Ya con el estudio completamente entregado al instante, ambos se abrazaron e intercambiaron palabras sólo por un instante, para acordar juntarse durante esta semana. Si bien no hubo tiempo para cantar, su aparición funcionó para resaltar la bonita relación que tienen entre ellos.

De esta manera, con este momento emotivo, el cantante dejó en claro que sólo quería verla, saber cómo estaba y aprovechar su estadía en Buenos Aires para coordinar un encuentro pronto, ya que no le responde los mensajes. Según comentaron luego en redes, algunos seguidores especularon sobre otro motivo oculto: el interés por conocer a Marcos Giles, señalado como pretendiente de Ángela. Finalmente eso no ocurrió, ya que el joven no estaba presente, pero los comentarios no tardaron en aparecer a modo de lamento por lo interesante que hubiese sido ese momento.

La visita terminó siendo breve, espontánea y cargada de afecto. Y como suele suceder cada vez que la familia Torres comparte un momento artístico, la escena no solo emocionó a los fans sino que también reafirmó el vínculo artístico y personal entre dos generaciones que ya son parte del ADN musical argentino.