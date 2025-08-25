En la continuidad de la sexta fecha del Torneo Clausura, la Zona B empieza a tener un nuevo pretendiente a la punta y se trata de Vélez, que le gana 2-0 a Godoy Cruz en Mendoza e iguala transitoriamente a San Lorenzo y River en la cima. Los de Guillermo Barros Schelotto se pusieron arriba por los tantos de Mateo Mendoza, en contra de su valla, y de Maher Carrizo, para encadenar su segundo triunfo al hilo en el certamen y el tercero por todas las competencias.

En un encuentro que resolvió promediando la primera mitad, Vélez se llevó tres puntos de Mendoza mostrando contundencia en un duelo parejo y una mayor solidez ante un rival que sigue en crisis, fue reprobado por su gente en el Feliciano Gambarte y acumula 10 sin ganar con cinco caídas consecutivas. Con la victoria de hoy, el conjunto de Liniers llegó a once unidades para se subir a la cima del Grupo B junto a San Lorenzo y River, que hoy cierra la jornada. Además, salió un poco del fondo en la tabla anual, donde escaló al puesto 21.

Carrizo, la figura de Vélez en Mendoza, aumentó la ventaja de tiro libre. (Foto: Instagram @velez)

Godoy Cruz 0-2 Vélez, los goles

La apertura del marcador para el Fortín se dio mediante una buena jugada colectiva que tuvo un guiño de la suerte. Rodrigo Aliendro la abrió para la proyección de Jano Gordon, que tiró el centro y Mendoza se la terminó llevando por delante para, en contra de su voluntad, establecer el 1-0 para la visita.

Minutos después, llegó el 2-0 a partir de la inspiración individual de un Carrizo que sigue en gran momento. El extremo de 19 años se hizo cargo de un tiro libre y, con un remate clínico al palo de la barrera, dejó sin chances al arquero Franco Petroli sumando así su segundo gol consecutivo (marcó ante Fortaleza por Copa Libertadores) y el tercero en esta campaña.

Lanzini hizo su debut

Luego de cerrar su etapa en River, se dio el debut de Manuel Lanzini, que ingresó en la segunda mitad por Carrizo y jugó cerca de 20 minutos, en donde demostró algunas buenas acciones de ataque buscando generar juego. Su último partido oficial había sido para el Millonario ante el Inter de Milán en el Mundial de Clubes, el 25 de junio de este año.