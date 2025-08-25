Central Córdoba goleó a Belgrano en Córdoba y se ubica tercero

Por la sexta fecha de la Zona A y en el Gigante de Alberdi en Córdoba capital, Central Córdoba de Santiago del Estero goleó como visitante 3 a 0 a Belgrano en el marco de una nueva jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El Ferroviario rompió el cero apenas iniciado el juego, con un gol de Gastón Verón. En el complemento, Diego Barrera, quien está a préstamo de Talleres de Córdoba, convirtió un doblete y, en el primer tanto, festejó con sus brazos en forma de "T". Por el lado Pirata, fue expulsado por doble amarilla, el ex defensor de Boca Juniors y Arsenal de Sarandí, Lisandro López.

En el amanecer del partido los santiagueños se pusieron en ventaja por intermedio de Verón.

Los que orienta Omar Osvaldo De Felippe se fueron al descanso ganando por la mínima. En el inicio de la segunda etapa apareció en escena, el ex Talleres de Córdoba, Diego Barrera que marcó el segundo para El Ferroviario y festejó haciendo la señal de la "T", lo que enardeció a la parcialidad Pirata.

El celeste fue en busca del descuento que lo metiera en partido, pero se regaló en defensa y dejó espacios que la visita supo aprovechar. Otra vez Barrera, que tuvo su noche soñada, marcó el tercero y el segundo en su cuenta personal para asegurar una importante victoria.

Con este resultado, Central Córdoba trepó al tercer lugar con 10 puntos, mientras que Belgrano salió de la zona de clasificación y cayó al décimo puesto. En la próxima jornada, el Ferroviario, invicto en el certamen, recibirá a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero, mientras que el Pirata visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela.