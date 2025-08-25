Engañó a las maestras, robó el celular de la directora de un jardín en Fernández Oro y terminó detenido

Un hombre ingresó a un jardín de infantes de Fernández Oro y se hizo pasar por un padre interesado en inscribir a su hijo. Esta actitud fue solo una maniobra para aprovechar un descuido de la directora y robar su teléfono celular. Los policías actuaron rápido y lograron detenerlo en cuestión de minutos. Al tener antecedentes por robo y amenazas, el delincuente quedó preso a la espera de la formulación de cargos.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en el Jardín de Infantes “Semillitas”, de Fernández Oro. Según relató la docente, un hombre ingresó al establecimiento diciendo que quería inscribir a su hijo. Mientras la directora buscaba un número de contacto, el ladrón aprovechó para robar el celular que estaba sobre el escritorio y huir rápidamente, sin que las maestras pudieran detenerlo.

La víxtima no perdió tiempo: llamó de inmediato a la línea 911 RN Emergencias y contó lo que había pasado. En cuestión de minutos, efectivos de la Comisaría 26° y del Cuerpo de Seguridad Vial identificaron al sujero y comenzaron a seguirlo cuando corría por ruta Provincial 65 en dirección a Cipolletti.

Con apoyo de un móvil policial, lo detuvieron cerca del Puente 83 norte. Durante la fuga y al saber cuál sería su suerte, el hombre había descartado el teléfono robado en la calle, lo que permitió recuperarlo al instante. También una planchita para el pelo, con su respectiva caja y hasta el precio colocado, lo que se presume que era el botín de un robo anterior.

Finalmente, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 26° mientras se completaban todos los pasos legales correspondientes. El hombre posee antecedentes por robo agravado, además de un reciente juicio abreviado por amenazar de muerte a un vecino del barrio. Se aguarda que en las próximas horas se realice la formulación de cargos.