Continúa la acción en el US Open y llega el debut para Francisco Cerúndolo, que sale a la pista en Flushing Meadows ante el italiano Matteo Arnaldi (64°) con quien no regista antecedentes en el circuito. Por su parte, Solana Sierra, también mejor raqueta argentina en el ámbito femenino y única representante nacional en este Grand Slam, jugará más tarde ante la rumana Sorana Cirstea. Estos choques de la ronda inicial podrán verse por ESPN y por Disney+.

Cerúndolo llega a Nueva York luego de superar algunos problemas físicos que lo hicieron retirarse por lesión en el Masters 1000 de Toronto y tiene el objetivo inicial de avanzar a segunda ronda, instancia que intentará traspasar este año, ya que nunca pudo superarla en sus otras tres participaciones en el Grand Slam norteamericano. Del otro lado está Arnaldi, que llega con altibajos en su juego tras quedar afuera en la primera ronda del ATP de Winston-Salem. El europeo de 24 años no pasa una segunda ronda desde el ATP 500 de Washington.

Sierra, por otra buena actuación en Grand Slam

La marplatense de 21 años, que escaló al puesto 74 del ranking apoyada en su gran actuación en Wimbledon, buscará volver a dar que hablar en el US Open hoy frente a la rumana Cirstea, que se ubica 57°. En la edición 2024 del Abierto de Estados Unidos, Sierra superó la fase previa tras una recordada remontada en su último partido clasificatorio, sin embargo no pudo pasar la primera ronda, donde cayó ante la alemana Tatjana Maria.