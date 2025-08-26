¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 26 de Agosto, Neuquén, Argentina
Escándalo en La Liga

La furia de Rodrygo contra Xabi Alonso desató polémica en Real Madrid

El delantero brasileño, reemplazado en la victoria 3-0 ante Real Oviedo, fue captado por las cámaras despotricando contra el entrenador español con explosivas frases que encendieron el debate en Europa

Por Marcelo Figueroa
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 14:50
Rodrygo mostró toda su frustración tras ser reemplazado durante el partido ante Real Oviedo

El último fin de semana, Real Madrid logró un cómodo triunfo 3-0 como visitante frente a Real Oviedo por la segunda fecha de La Liga de España. Sin embargo, la noticia no fue solo la victoria, sino el enojo de Rodrygo, quien fue reemplazado a los 63 minutos por Vinicius y no pudo ocultar su frustración con el entrenador Xabi Alonso.

Las cámaras captaron al delantero brasileño de 24 años mientras expresaba su bronca en el banco de suplentes con frases que rápidamente se hicieron virales: "Andate a la mierda" y "Todos los partidos así, carajo. Andá a cagar".

El malestar de Rodrygo no surge únicamente por el cambio ante Oviedo. El extremo viene arrastrando un periodo complicado: fue suplente en todos los partidos del Mundial de Clubes, solo jugó ante Al Hilal y no sumó minutos contra PSG en la eliminación. Además, recientemente quedó fuera de la convocatoria de Brasil para la última doble fecha FIFA de Eliminatorias.

Días atrás, Alonso había minimizado la situación: "Ya dejamos atrás el Mundial y cuenta esta temporada. Cuento con Rodrygo, es solo un partido y no hay que hacer una lectura demasiado a futuro". Pero el video filtrado elevó la polémica, y algunos medios españoles ya especulan con un posible cambio de club para el brasileño, tasado por Real Madrid en 100 millones de euros. La pregunta ahora es si Xabi Alonso seguirá confiando en él o si el extremo buscará nuevos horizontes.

