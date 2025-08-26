Las motos eléctricas debutarán en los campeonatos del Sur en Neuquén

La Federación Sur del Deporte Motor (FESUDEMOT) confirmó en las últimas horas que las motos eléctricas estarán oficialmente autorizadas a competir en los Campeonatos del Sur de la República de Motocross, Supercross, Enduro y Velocidad.

La medida entrará en vigencia a partir de la sexta fecha del calendario, que se correrá en el circuito El Coliseo de La Barda, en Neuquén capital, los días 27 y 28 de septiembre de este año.

La decisión fue comunicada a través de un documento firmado por el presidente de FESUDEMOT, el arquitecto Sergio Sanfilippo, y el vicepresidente, ingeniero Armando Colomo, quienes destacaron que este paso representa una apertura hacia la innovación tecnológica en el deporte motor regional.

De esta manera, la competencia patagónica se convierte en una de las primeras en el país en habilitar la participación de vehículos eléctricos dentro de sus categorías oficiales, marcando un hito para el motociclismo en Argentina.

Las motos entraron al país a principio de año, son a batería, sin consumo de Naftas. Son las consideradas de última generación.

El múltiplecampeón Oscaldo "Palaco Pérez y Cristián Morino entre otros, ya adquirieron motos y debutarían con esas máquinas a fines de septiembre en Neuquén capital.