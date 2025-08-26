Biobío lanzó en Neuquén el WRC Rally 2025

La Región chilena del Biobío presentó en Neuquén todo su potencial turístico y deportivo durante una jornada realizada en un conocido hotel céntrico de la capital donde se dieron a conocer los atractivos de la zona y las novedades del WRC Rally Biobío 2025, que se disputará del 11 al 14 de septiembre en Concepción y caminos aledaños.

El encuentro reunió a más de 40 agencias de viajes y tour-operadores de Neuquén y del alto valle de Río Negro, consolidándose como un espacio clave para fortalecer la integración turística entre ambos países.

Entre las autoridades presentes estuvieron el cónsul de Chile en Neuquén, Jorge Beals; el ministro de Turismo del Neuquén, Gustavo Fernández Capiet; la subsecretaria de Turismo, Silvana Cerda; y el presidente de Neuquentur, Sergio Sciacchitano. La delegación chilena estuvo encabezada por Maritza San Martín, directora regional de SERNATUR Biobío, junto a representantes de los rubros de naturaleza, enoturismo, cultura y aventura.

“Biobío es un destino integral que combina mar, cordillera y patrimonio. La futura habilitación del Paso Pichachén permitirá facilitar la conexión y potenciar el flujo turístico entre ambas regiones”, destacó San Martín.

Por su parte, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, invitó especialmente a los operadores argentinos a difundir el Rally Mundial: “Concepción y su entorno ofrecen experiencias únicas y servicios de calidad, lo que convierte al WRC Biobío en una gran oportunidad para disfrutar y hacer negocios”.

La jornada concluyó con un cóctel y degustación de vinos de la región, donde los asistentes pudieron conocer parte de la Ruta Enoturística de Yumbel y afianzar lazos comerciales en un ambiente distendido. También se realizó un sorteo de premios entre los participantes, gentileza de la Asociación de Turismo Regional PROTUR AG.