Las jugadoras de Centenario que soñaban con un torneo nacional y terminaron estafadas

Lo que debía ser una experiencia inolvidable para un grupo de apasionadas del hockey terminó en pesadilla. Las jugadoras de Mamis Hockey del Club ADC de Centenario, que se preparaban para disputar un torneo nacional en Posadas, fueron víctimas de una estafa que las dejó sin alojamiento y con un agujero económico superior a los 2.100.000 pesos.

El grupo, conformado por mujeres mayores de 30 años que sostienen la práctica deportiva a pulmón, pagándose de su bolsillo cada gasto y organizando eventos solidarios para recaudar fondos, había reservado habitaciones en el “Hotel Zarek”, un establecimiento que figuraba en distintas plataformas de turismo online. Confiadas en la supuesta legitimidad del lugar, realizaron la transferencia y enviaron los comprobantes.

Pero al acercarse la fecha del viaje, intentaron comunicarse con el hotel para sumar una plaza más y no recibieron respuesta. La confirmación del fraude llegó cuando una de las delegadas del torneo en Posadas se acercó al sitio y comprobó que estaba cerrado desde hacía tiempo.

Las jugadoras acudieron a organismos de turismo de la ciudad, donde les informaron que el hotel había tenido irregularidades en su documentación y que no figuraba en los registros municipales. Sin embargo, sigue apareciendo en plataformas de reservas como si estuviera en actividad, lo que generó aún más indignación entre las deportistas.

Las jugadoras de Centenario habían organizado eventos para costear el viaje, pero una estafa con el hotel las dejó sin alojamiento y con mucha bronca

“Lo que queremos es que alguien nos dé una respuesta, que se haga justicia y podamos recuperar aunque sea parte de lo perdido para poder viajar”, expresó Gabriela Josovic, integrante del equipo afectado.

El grupo ya reunió información para iniciar acciones legales, aunque remarcan que hasta ahora las denuncias por estafa no fueron tomadas en cuenta por las autoridades locales.

Mientras tanto, el sueño de competir en el torneo nacional quedó empañado por la bronca y la sensación de desprotección.