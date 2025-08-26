Como en el Panamericano, los patinadores neuquinos deberán costear su participación al Mundial

La Confederación Argentina de Patín Carrera dio a conocer los patinadores que se encuentran habilitados para participar como Selección Argentina en el Speed Word Championships que se disputará en Beihaide, República de China, en el mes de septiembre, pero como hizo en el campeonato Panamericano de Colombia, solo habilitó y ahora los corredores deben afrontar los gastos para estar en la competencia.

Lucía Monje y Benjamín Gader Baca Cau, ambos de Alta Barda, y Franco Carrasco de Leones del Sur, son los neuquinos que están en el listado para competir en china, y tras conocer la designación, comenzaron a trabajar para recaudar fondos.

“Estamos haciendo todo lo posible para que se pueda dar, haciendo un sorteo donde se copó mucha gente, obviamente no es todo asique seguimos generar recursos” dijo Lucía Monje, patinadora que está haciendo sus primeros pasos en categorías mayores “Superé las expectativas en mi primer año de mayores, contenta lo que estoy logrando, es producto del entrenamiento de tantos años”.

Ante esta posibilidad, los patinadores están en preparación con miras a la competencia que será del 13 al 21 de septiembre “Nos enfocamos que vamos a poder ir, nos acompaña mucha gente en la búsqueda, es por ello que seguimos enfocados en el entrenamiento” dijo Monje en charla con Grito Sagrado.

Para estar en la gran cita, los tres corredores estiman un viaje hasta el país asiático con un costo de 5mil dólares. Cabe señalar que en la anterior oportunidad, el Panamericano en Colombia, los competidores tuvieron el apoyo del gobierno provincial.