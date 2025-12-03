¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 03 de Diciembre, Neuquén, Argentina
INVESTIGA LA JUSTICIA

Bariloche: demoraron a cuatro ladrones con un inhibidor y dinero extranjero, pero sin DNI ni papeles del auto

La Policía secuestró una Ford Eco Sport tras detectar irregularidades en sus ocupantes. En el interior hallaron un dispositivo de comunicaciones presuntamente usado para inhibir cierres y una suma considerable de dinero en distintas monedas

Por Fabian Rossi
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 07:32
El vehículo y el dinero quedaron retenidos en la comisaría

La Policía de Río Negro demoró a cuatro personas que circulaban en una Ford Eco Sport y cuyo comportamiento llamó la atención de los investigadores, en pleno centro de Bariloche. Lo que comenzó como una identificación rutinaria derivó en un hallazgo que encendió las alarmas: ninguno de los ocupantes tenía documentación y la conductora carecía de registro y seguro.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales intervino de inmediato y solicitó apoyo a la Comisaría Segunda, ya que el vehículo se desplazaba por la intersección de Moreno y Beschtedt, una zona de alto tránsito. Con autorización judicial, los efectivos avanzaron en una inspección más profunda del rodado y allí apareció el dato que disparó todas las sospechas: un equipo de comunicaciones presuntamente utilizado para inhibir alarmas y cierres centralizados, herramienta vinculada frecuentemente a maniobras delictivas.

Dentro del habitáculo también se halló una suma considerable de dinero en efectivo, discriminada en distintas monedas: pesos argentinos, reales, pesos chilenos, uruguayos y dólares. Los elementos quedaron bajo custodia y el vehículo fue secuestrado por las irregularidades detectadas, mientras se trabaja en establecer el origen del dinero y el destino de los ocupantes.

La situación generó preocupación en la zona céntrica, donde el operativo policial se desarrolló con fuerte presencia de efectivos y generó curiosidad entre vecinos y transeúntes. La camioneta fue trasladada para su investigación y los individuos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades y avanzar en las pericias correspondientes.

La investigación continúa y se espera que en los próximos días se definan las medidas judiciales sobre los cuatro demorados y los elementos secuestrados.

 

 

