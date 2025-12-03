Dos hombres fueron detenidos luego de una intensa persecución en pleno centro neuquino, la cual puso en riesgo la vida de transeúntes y otros conductores que circulaban por el lugar este martes por la noche. La situación comenzó cuando los individuos, a bordo de una motocicleta, intentaron evadir el control policial cuando circulaban a alta velocidad y sin los elementos de seguridad obligatorios.

Durante una serie de operativos preventivos, personal de la División Motorizada los detectó e intentó identificarlos, pero los sujetos emprendieron la fuga por varias arterias de la ciudad.

Tras un seguimiento prudencial con sirenas y balizas, los motociclistas finalmente perdieron el control del rodado en la intersección de Sarmiento y Chaneton, donde fueron detenidos.

En el lugar, intervino personal de Tránsito Municipal, quienes labraron las actas correspondientes y procedieron al secuestro de la motocicleta. Además, recuperaron cascos y guantes que habían sido robados momentos antes del incidente. Los elementos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.