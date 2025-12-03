El Gobierno de Neuquén formalizó, a través de una serie de decretos, la incorporación de nuevos profesionales al sistema público de salud de la provincia, así como el cambio de funciones de otros agentes. Entre las designaciones destacadas, se encuentran dos técnicas para el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Castro Rendón, el único de su tipo en la provincia, que juega un papel crucial al procesar todas las biopsias del sistema público de salud.

Las nuevas incorporaciones son clave para reforzar áreas fundamentales. Paula Cortona, psicóloga, y Candela Ibarra, odontóloga, fueron las ganadoras de concursos para cubrir puestos en la Región Sanitaria Confluencia. Cortona asumirá en el Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón, mientras que Ibarra comenzará su labor en el Centro de Salud Valentina Norte Rural. Ambas profesionales ingresarán en un período de prueba tras haber superado rigurosos procesos de selección.

Cambios de función y nuevos concursos para cubrir vacantes

Además, el sistema de salud provincial experimenta cambios internos, con seis agentes que acceden a nuevos puestos tras ganar concursos internos. En el Hospital Cutral Co - Plaza Huincul Dr. Aldo V. Maulú, Mirtha Noemí Morales y Pamela Rayen Villanueva cambiarán sus funciones de Auxiliar de Estadísticas y Auxiliar Administrativa, respectivamente, para desempeñarse como Auxiliares de Farmacia. En tanto, Lucia Cicchinelli, del Hospital Rincón de los Sauces "Carlos (Pocho) Fuentes", también será incorporada como Auxiliar de Farmacia.

Las vacantes generadas por estos cambios serán cubiertas por nuevos concursos, según establece la normativa vigente, con el Ministerio de Salud autorizado a instrumentar los llamados correspondientes. Estas designaciones se realizan en el marco de la Ley 3481 de Presupuesto Provincial, que prioriza la cobertura de cargos en áreas sanitarias específicas dentro de hospitales y centros de salud de la provincia.