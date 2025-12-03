Un día atravesado por desvíos y maniobras especiales

Quienes transiten este miércoles por Neuquén capital deberán enfrentar un mapa urbano repleto de bloqueos y movimientos de gran porte. Las tareas programadas incluyen traslados de camiones, acompañamientos desde el Puente Carretero, reparaciones estructurales y descargas de hormigón que afectarán varios ejes de circulación.

Desde Tránsito advirtieron que los operativos coincidirán con horarios laborales y podrían generar demoras significativas, por lo que aconsejan reorganizar recorridos y optar por vías menos transitadas.

El traslado que condicionará el centro durante horas

Una de las intervenciones más extensas será el movimiento de una grúa de gran tamaño desde el Puente Carretero hacia la intersección de Periodistas Neuquinos y Avenida Argentina.

El operativo irá de 8 a 21 e implicará corte total de calzada en ese cruce, debido a tareas vinculadas a la reparación de una grúa torre. Se espera que el impacto se sienta en toda la zona, por lo que recomiendan evitarla y utilizar alternativas como Ignacio Rivas o Laínez.

Otra maniobra desde el Carretero: media calzada afectada

A partir de las 8:30 y hasta las 11, otro acompañamiento partirá del mismo puente, esta vez para el traslado de un camión con destino a Río Negro 755. Allí se realizará una descarga que requerirá media calzada obstruida, antes de que el vehículo continúe su desplazamiento hacia Avenida Mosconi.

Leloir: la calle con más actividad del día

La agenda de Tránsito incluye dos intervenciones consecutivas en Leloir:

Entre las 8 y las 15, descarga de hormigón a la altura del 133.

De 15 a 19, otra descarga en el 843, también con media calzada restringida durante ese tramo.

Interrupciones en el oeste y en el microcentro

A lo largo de la jornada también habrá otros bloqueos:

Luis Beltrán al 4200 – Avenida Olascoaga: acompañamiento y retiro de un camión entre las 8 y las 18, con media calzada reducida.

Belgrano y 9 de Julio: corte total desde las 14:30 hasta las 18 por descarga de hormigón que requerirá el uso de una torre grúa.

Cómo seguir los desvíos en tiempo real

Para quienes deban circular por la ciudad, recomiendan utilizar la aplicación Waze, que permite verificar cortes activos, desvíos, demoras y rutas alternativas. La plataforma también dispone de un mapa con las cámaras de fotomultas instaladas en Neuquén.