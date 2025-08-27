La Leagues Cup empieza a definirse y hoy tendrá lugar una de las semifinales más atractivas: Inter Miami recibirá a Orlando City buscando meterse en la final del certamen. De cara al partido, la gran duda es la presencia de Lionel Messi, que entrenó con normalidad pero Javier Mascherano no confirmó su presencia en el duelo. El partido se disputará en el estadio Chase Stadium desde las 21.30 y se podrá seguir en vivo a través de la plataforma de streaming Apple TV.

La Pulga superó una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo que sufrió el 2 de agosto contra Necaxa, no obstante, luego de jugar 45 minutos contra LA Galaxy prefirió no arriesgar y se perdió el duelo de cuartos ante Tigres y el encuentro ante DC United del pasado fin de semana, pensando también en su presencia para jugar los últimos dos encuentros de Eliminatorias con la Selección Argentina la semana entrante.

El choque, conocido como el Clásico del Sol, tiene una importancia especial para ambos equipos y sus hinchas. “Desde aquellos días en la academia siempre los hemos enfrentado, es nuestro clásico, nuestro rival. Así lo sentimos todos en el club, y también los aficionados. Creo que probablemente sea el Clásico más importante que vayamos a jugar”, expresó Mascherano en conferencia de prensa.

El camino hacia esta instancia no fue sencillo para ambos equipos. Inter Miami finalizó en el segundo lugar de la Fase 1 tras vencer a Atlas, Pumas y Necaxa, este último por penales. En cuartos de final dejó afuera a Tigres con un marcador de 2-1 y accedió a esta semifinal ante un Orlando City que ocupa el cuarto puesto en la Conferencia Este de la MLS y accedió a esta instancia tras superar a Toluca por penales después de finalizar terceros en la Fase 1. Los Leones cuentan en sus filas con el argentino Martín Ojeda como gran figura, que marcó un doblete en el 4-1 por la liga estadounidense, última vez que ambos se vieron las caras.

Posibles formaciones

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia o Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; César Araujo, Kyle Smith; Marco Pasalic, Martín Ojeda, Iván Angulo; Luis Muriel. DT: Óscar Pareja.