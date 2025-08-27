Obras en el CEF 1: avanza la puesta a punto del principal centro deportivo de la ciudad

La ministra de Educación, Soledad Martínez, visitó el Centro de Educación Física (CEF) N° 1 de Neuquén capital, donde supervisó los avances en la puesta a punto del natatorio. El recorrido incluyó a directivos de la institución y referentes de la Dirección de Educación Física, con el objetivo de relevar mejoras en la infraestructura.

En el natatorio principal, se renovó todo el sistema de cañerías de recirculación, se instalaron cámaras de inspección interna y se repararon fisuras estructurales. También se realizaron intervenciones en las piletas grandes y chicas, con cambios en instalaciones de gas y equipos de calefacción de aire.

Las obras en gas y calefacción, junto con las tareas de mantenimiento integral, representaron una inversión que superó los 300 millones de pesos. Además, se readecuaron oficinas de la Junta Ad Hoc y Supervisión de Secundaria CEF y PCE, optimizando la gestión administrativa del espacio.

Durante la visita, Martínez estuvo acompañada por el subsecretario de Tecnología Educativa, Lucas Godoy, el director de Mantenimiento Escolar, Luciano Saborido, y el director de Educación Física, Gastón Corroza. El recorrido incluyó canchas, playones deportivos y sectores administrativos.

Las mejoras forman parte del plan provincial para fortalecer la infraestructura educativa y garantizar mejores condiciones en espacios de formación deportiva. El CEF 1 es considerado un referente de la actividad física en la ciudad, con gran impacto en estudiantes y comunidad.

Finalmente, se dialogó con los equipos sobre nuevos proyectos y futuras refacciones edilicias que podrían desarrollarse en el corto plazo. El objetivo es consolidar al CEF 1 como un espacio moderno, accesible y de calidad, en línea con la política educativa del gobierno provincial.