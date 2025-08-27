Faltan detalles para que Boca concrete la venta de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia. El volante de 24 años, campeón con Platense y que aún se encontraba allí a préstamo, está muy cerca de emigrar en una operación cercana a los 5 millones de dólares por el 80% de su pase. Con la salida del volante, el Calamar, que obtendrá un rédito por su transferencia, incorporaría al central Mateo Mendía como parte del acuerdo.

Si bien la operación incluye que el Xeneize conserve un 20% de la ficha para una futura transferencia y Platense recibe el 10% de la operación actual por oficiar de "vidriera" , el conjunto de Vicente López pierde a una de sus figuras más destacadas, es por eso que Boca entregaría a Mendía, zaguero con poca continuidad dentro del equipo de Miguel Ángel Russo, para terminar de redondear el acuerdo entre las tres partes.

El zaguero de 21 años, que apenas acumuló seis partidos en Primera División, todavía no tuvo minutos bajo la tutela del actual entrenador boquense. Su última aparición fue como titular en la victoria por 2-1 frente a Aldosivi, el 22 de febrero de 2025, en un partido previo a la revancha contra Alianza Lima por la Copa Libertadores. Si bien un desgarro relegó también sus chances, actualmente busca ritmo y anoche capitaneó a la Reserva en la Copa Proyección para ganar ritmo futbolístico.

Por su parte, Taborda emigra luego de una etapa discontinua en Boca: debutó en 2021 y desde entonces alternó su carrera entre el plantel profesional del club y Platense, donde había tenido un previo periplo a préstamo en 2022. A su retorno, tuvo poca participación bajo las órdenes de Jorge Almirón y Diego Martínez y regresó a Vicente López, donde su rendimiento y su participación en el reciente título local del equipo captaron la atención del Panathinaikos.

Taborda, clave en el campeonato conquistado por Platense. (Instagram: @taborda.vicente)

Saracchi también deja Boca

Otro de los que completó su salida fue el lateral uruguayo. Boca lo cederá a préstamo por un año, con un cargo de 100 mil dólares y sin opción de compra. De esta manera, el Xeneize obtuvo un cupo para incorporar hasta este domingo 31 de agosto y, a la vez, liberó un cupo de jugador extranjero.