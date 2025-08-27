Adiós a los canastos comunitarios: la solución que promete terminar con la basura en Parque Industrial

Para terminar con un problema que desde hace tiempo aquejaba a los vecinos de un sector de Parque Industrial, la Municipalidad de Neuquén puso en marcha este miércoles un operativo de recambio de canastos de basura comunitarios por contenedores de un metro cúbico. El objetivo es terminar con el desorden que se estaba generando por el comportamiento de algunos ciudadanos, quienes arrojaban sus residuos cuando los recipientes ya estaban colmados.

“Es una decisión que tomamos con la comisión vecinal y esperemos que se cuiden estos contenedores plásticos que estamos empezando a colocar el día de hoy en la zona de Dúplex, esta es la solución que creemos, si los vecinos colaboran y cuidan, que va a poner fin a la situación tan molesta que se estaba dando”, resumió Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana.

“Vamos a sacar 11 canastos hoy por la mañana, y vamos a colocar 20 contenedores de plástico de un metro cúbico, por lo que pasa a ser un servicio de recolección mecánico”, explicó Haspert. Detalló que el sistema permite que el camión recolector enganche directamente los recipientes con su sistema hidráulico para volcarlos, “y así vamos a terminar con esta situación que se estaba dando que los operarios, cada vez que llegaban, debían levantar residuo por residuo por todo lo que caía al piso”.

Quitaron 11 canastos en el sector.

La iniciativa surge después de un trabajo conjunto entre la comisión vecinal, la Municipalidad de Neuquén y los vecinos preocupados por la situación descontrolada que daba. “La mayoría de los vecinos cuida su barrio, pero hay algunos pocos que se hacen notar mucho, disponiendo sus residuos en cualquier horario y de cualquier manera generando un verdadero caos”.

“Además el problema se agravaba por las características de la zona de dúplex, donde todos los vecinos debían utilizar un solo canasto comunitario, lo que generaba que nadie se sintiera responsable de mantener el orden alrededor del recipiente. Esto derivaba en residuos sueltos en el piso e incluso situaciones extremas como mascotas muertas dentro de los canastos, obligando a los empleados de la empresa Cliba o a los trabajadores municipales a realizar una limpieza a diario sobre la calle o la vereda”, describió.

Días atrás, Mejor Informado reflejó como se acumulaba y desbordaba la basura de los canastos en Parque Industrial.

Además contó, que como parte del plan integral, la semana pasada se implementó una medida adicional en el barrio Jaime Nevares, “se estableció que cada vecino deberá colocar un canasto individual en la puerta de su casa, siempre que el camión recolector pueda acceder a su zona, evitando así el uso de los canastos comunitarios ubicados a 70 u 80 metros de distancia de las viviendas”.

El sistema permite que el camión recolector enganche directamente los recipientes con su sistema hidráulico para volcarlo.

El presidente de la comisión vecinal de Parque Industrial, Daniel Sepúlveda, agradeció a la Municipalidad de Neuquén por la acción implementada en el sector de Dúplex del barrio y pidió a los vecinos que cuiden los nuevos contenedores. “La situación se había descontrolado”, expresó el vecinalista, quien explicó que los hechos los obligaba a solicitar constantemente intervención adicional del servicio de Limpieza Urbana. “Más allá de que la gente de la Municipalidad venía siempre a darnos una mano a nosotros mismos nos daba vergüenza tener que llamar cada 15 días por el mismo tema”, admitió con sinceridad Sepúlveda.