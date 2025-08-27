Más de 30 tiros, cuchilladas y un herido de bala: Centenario se tiñó de sangre en una sola noche

Riña sangrienta en Bella Vista

La violencia comenzó pasada la medianoche en el barrio Bella Vista de Centenario, en la intersección de Puerto Argentino y Pasaje Alsina. Una pelea terminó con un hombre apuñalado en el tórax, que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Natalio Burd y luego derivado al Castro Rendón para ser operado. En la escena, la policía halló un puñal con mango de madera, ahora bajo peritaje de Criminalística.

Balacera en las 130 Viviendas

Mientras tanto, la calma tampoco existía en las 130 Viviendas (Fonavi), donde más de 30 disparos de calibre 9 mm retumbaron en plena madrugada. Un joven de 23 años resultó herido en una pierna y aseguró que se trasladaría por sus propios medios al hospital. Los peritos recogieron 35 vainas servidas y comprobaron que los proyectiles impactaron contra una vivienda y dañaron los vidrios de un Ford Ka y una Renault Duster.

Más detonaciones en la segunda meseta

Como si todo lo anterior no alcanzara, vecinos de la segunda meseta, en cercanías de las calles Formosa y Moya, también reportaron detonaciones de arma de fuego en la misma franja horaria. Aunque no se confirmaron heridos, el episodio sumó más miedo a una madrugada marcada por la violencia descontrolada.