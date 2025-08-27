Chilena, doblete y decisión firme: la joya de Boca que eligió quedarse en el club

La Reserva de Boca se impuso este martes por 2-1 frente a Aldosivi en Mar del Plata, en un duelo correspondiente al Torneo Proyección, y la gran figura fue Iker Zufiaurre. El delantero cordobés de 20 años marcó un doblete con sello propio: el primero, con una chilena espectacular que levantó a todos de sus asientos, y el segundo, dejando en el camino a tres rivales antes de definir cruzado.

Zufiaurre, que ya había anotado dos goles en la goleada 5-1 a Banfield en la fecha anterior, entró desde el banco en lugar de Valentino Simoni, el “9” de Cipolletti que forma dupla de ataque con él en la delantera xeneize. Su impacto fue inmediato: a los 31 minutos del segundo tiempo ensayó la pirueta que significó el empate y apenas doce minutos más tarde liquidó el partido con otra acción individual de jerarquía.

Nacido en Adelia María (Río Cuarto, Córdoba) en 2005, el juvenil ya tuvo minutos en la Primera: debutó en la Copa Sudamericana 2024 frente a Nacional de Potosí, tanto en Bolivia como en La Bombonera. Además, formó parte de la Selección Argentina Sub 20 en tres amistosos, donde dio una asistencia en la victoria 3-0 frente a Paraguay.

Tras la victoria en Mar del Plata, Zufiaurre reconoció que tuvo ofertas para emigrar, pero que no dudó: “Mi cabeza siempre estuvo en Boca”. Una declaración que lo acerca aún más a la consideración del club, mientras sigue construyendo su camino con goles de autor y jugadas que no pasan inadvertidas.