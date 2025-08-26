La Boca se prepara para un festival por la liberación de Cristina Fernández

Organizaciones políticas y culturales convocan un nuevo festival por “la libertad y la democracia”, en apoyo de la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ) Nacional, Cristina Kirchner.

El domingo 31 de agosto, a partir de las 14, en las inmediaciones de la Plaza Usina del barrio porteño de La Boca, se llevará a cabo el segundo encuentro militante bajo la consigna “Cristina Libre”. Según los organizadores, habrá bandas en vivo, feria de emprendedores, talleres para niños y adultos, y mesas gráficas, entre otras actividades.

Desde la organización destacaron: “La alegría también es un acto político. Contra el ataque a la cultura, la educación y los derechos de nuestro pueblo, nos organizamos festejando y haciendo lo que más nos gusta”.

En la primera edición, realizada el 20 de junio, Cristina Kirchner había redirigido el banderazo que se iba a realizar frente a su casa de Constitución hacia Parque Lezama, luego de denunciar un operativo policial “sin orden judicial” en San José al 1111, que consideró una provocación por parte de la ministra Patricia Bullrich.

La exmandataria expresó en sus redes sociales: “Tenía muchísimas ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente es que redireccionen el banderazo que habían organizado y vayan al auditorio de Parque Lezama”.

El nuevo festival se presenta como una jornada de encuentro y celebración cultural y política, con el objetivo de fortalecer la militancia y visibilizar el respaldo social a Cristina Kirchner.

Los organizadores invitan a la participación de todos los vecinos y militantes, reforzando la idea de que el encuentro combina cultura, educación y compromiso político en un solo espacio.

Se espera que la jornada atraiga miles de personas, replicando la dinámica del primer encuentro y consolidando la Plaza Usina como un punto de referencia para las actividades militantes y culturales del espacio.