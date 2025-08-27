Cruce de declaraciones entre Díaz y Correa calienta la previa del Superclásico chileno

El fútbol chileno se prepara para la edición 198 del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, pero la tensión se trasladó a la sala de prensa antes del duelo. El capitán de la U, Marcelo Díaz, realizó un gesto que fue interpretado como provocación por Javier Correa, goleador argentino del Cacique.

Todo comenzó cuando Díaz, al recibir una pregunta sobre su histórico rival, miró hacia abajo durante unos segundos. Su respuesta fue protocolar, destacando que cada clásico tiene su propia intensidad y que el partido del domingo será “11 contra 11, con dientes apretados y listo para una lucha”.

Sin embargo, Correa reaccionó con dureza. El atacante recordó incidentes anteriores y señaló: “Después hablamos de paz, pero la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron… no hay que vender humo”. El argentino cuestionó además la diferencia de actitudes entre ambos clubes frente a situaciones de violencia y criticó la falta de empatía de la U tras los trágicos hechos en el duelo de Fortaleza hace meses.

Díaz, por su parte, buscó calmar la polémica: “Se genera un revuelo por un gesto que hago, sin conflicto real. Espero que no cause mayor revuelo entre hinchas y jugadores. Hablaré con Correa para aclararlo”.

El cruce refleja la intensidad y la presión que rodea a uno de los clásicos más pasionales de Sudamérica, donde cualquier gesto puede ser magnificado, especialmente en un contexto marcado por recientes episodios de violencia en el fútbol chileno.