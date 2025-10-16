Con motivo de la celebración del Día de la Madre este domingo, la empresa Artesanías Neuquinas anunció una serie de promociones especiales pensadas para quienes deseen agasajar a sus madres con un regalo único, hecho a mano y con identidad local. La iniciativa busca poner en valor el trabajo de artesanas y artesanos de distintas comunidades de la provincia, ofreciendo piezas con historia, calidad y un fuerte arraigo cultural. Entre los productos disponibles se destacan artículos en cerámica, madera, metal, cuero y tejidos en lana natural, todos elaborados artesanalmente.

Durante esta semana especial, los miércoles, viernes y sábados se podrá acceder a tres cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito. Además, quienes cuenten con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén (BPN) podrán financiar sus compras en seis cuotas sin interés todos los días. Desde la empresa destacaron que los regalos más elegidos para esta fecha son los sets de madera, que incluyen utensilios, caminos, fuentes y otros objetos de uso cotidiano, ideales para acompañar los momentos compartidos en el hogar.

Las piezas están disponibles en los locales de Neuquén capital (Carlos H. Rodríguez 175), San Martín de los Andes (Juan Manuel de Rosas 790) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Maipú 48). El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 9 a 14 en las sucursales neuquinas; mientras que en la sede porteña es de lunes a viernes de 8 a 15.

Las personas interesadas en conocer más sobre las promociones o consultar por productos disponibles pueden comunicarse al teléfono 2994 052123 o escribir a artesanias@neuquen.gov.ar.