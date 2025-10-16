Cada vez son más las familias neuquinas se organizan para comprar en el Mercado Concentrador

Organizarse, compartir gastos y planificar las compras como una forma de resistir la crisis. Ésas son las herramientas de las que se valen los neuquinos, que están apelando al mercado concentrador para aprovisionarse y mantener un consumo saludable de frutas y verduras en tiempos de bolsillos flacos.

El administrador de ese espacio, Diego Molina, explicó que esta tendencia es notoria, y se refleja en el incremento de las compras colectivas, las adquisiciones al por mayor y las visitas tempranas al mercado, que ofrece costos más accesibles y productos frescos.

“Muchas familias, ante la situación económica, se acercan al mercado en busca de precios y variedad. Con lo que comprás en un supermercado o en una verdulería, acá podés llevar el doble o una variedad mucho más amplia” relató, en diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550.

Compras conjuntas

“Hay gente que hace un pool de compras con amigos o vecinos”, explicó Molina. “Compran por bulto por ejemplo una bolsa de papas, zapallos o cebollas, que les duran. Aprovechan el dinero de principio de mes y después van completando con productos frescos al por menor”.

Aunque el mercado funciona principalmente como punto de venta mayorista, algunos puestos adaptaron su oferta y atienden a consumidores finales. “Hay dos o tres lugares que venden por kilo, sobre todo a familias o pequeños comerciantes”, detalló.

De esta manera el Mercado Concentrador —ubicado a pocos minutos del centro de la capital— se convirtió en una alternativa directa frente a los canales tradicionales. Allí, los compradores planifican sus gastos mensuales y adoptan estrategias colaborativas para maximizar su poder adquisitivo.

De hecho, con el objetivo de acercar más al público, desde noviembre el Mercado Concentrador modificará su horario: abrirá de lunes a viernes de 6:30’ a 11:30’. “La idea es que la gente pueda venir temprano, comprar y después irse a trabajar tranquilamente”, indicó Molina.

Mercado de sabores

Además, se prepara una nueva edición de la feria “Mercado de Sabores”, que se realizará el 15 y 16 de noviembre con entrada libre y gratuita. Participarán más de 120 productores de alimentos y 25 food trucks, junto a espectáculos y propuestas para toda la familia.

“Queremos que la gente conozca el mercado, vea que está cerca, que es amigable y que puede hacer una compra grande a mejor precio”, subrayó.

La iniciativa apunta a reforzar el vínculo entre productores y consumidores, pero también a consolidar un hábito que crece entre los neuquinos como una forma de resistir la crisis.

