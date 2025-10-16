La Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de Juicios programó entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre las audiencias de juicio que permitirán determinar si corresponde la imposición de una pena para los dos menores declarados responsables del homicidio en ocasión de robo del periodista Juan Caliani.

El hecho ocurrió el 1 de abril de 2024 en una vivienda del barrio La Sirena, en la ciudad de Neuquén. Según la investigación, los adolescentes, que al momento del crimen tenían 16 y 17 años, ingresaron a la casa de la familia Caliani con intenciones de robo. Durante el asalto, uno de ellos apuñaló al trabajador de prensa, quien falleció a causa de las heridas.

El joven vivía junto a sus padres al momento del ataque. La autopsia indicó que la muerte fue producto de un paro cardíaco, que se dio por la pérdida de sangre en las lesiones sufridas durante el ataque con el arma blanca que los delincuentes arrojaron cerca de la casa donde ingresaron para asaltar.

El dolor de los padres de Juan Caliani.

En mayo de 2024, ambos jóvenes reconocieron la autoría del hecho y el juez de menores Dardo Bordón declaró su responsabilidad penal. Desde entonces, se encuentran cumpliendo un tratamiento tutelar bajo medidas cautelares. El proceso continuará con el juicio de cesura, en el que el mismo magistrado deberá evaluar si corresponde aplicar una pena, y en ese caso, determinar su tipo y duración.

El homicidio del periodista generó una fuerte repercusión en la comunidad local y en el ámbito periodístico de la región.