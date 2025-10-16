Un estremecedor hallazgo sacudió en las últimas horas a la comunidad de Otumpa, al noreste de la provincia de Santiago del Estero. Vecinos que transitaban por la Ruta Provincial 21 dieron aviso a las autoridades tras encontrar una caja de zapatos con el cuerpo sin vida de un bebé en su interior, abandonada a un costado del camino.

El hecho generó profunda consternación entre los habitantes de esta pequeña localidad del departamento Moreno, mientras la Policía provincial se encuentra abocada a esclarecer las circunstancias del caso. Por el momento, no se pudo establecer la identidad del bebé ni el tiempo exacto de vida al momento de su muerte.

Fuentes policiales señalaron que, por las características del hallazgo, no se descarta que pueda tratarse de un aborto reciente, aunque será el trabajo de los peritos forenses el que determine con precisión la edad gestacional y si el feto presentaba signos de nacimiento con vida, muerte intrauterina o una posible interrupción (espontánea o inducida) del embarazo.

El lugar del hallazgo.

El lugar del hallazgo permanece bajo custodia policial, y la investigación está en manos de la Fiscalía de turno, que ordenó una serie de diligencias para intentar identificar a la madre o a posibles responsables del abandono del cuerpo. Entre las medidas adoptadas se encuentran peritajes forenses, relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y entrevistas con vecinos y centros de salud cercanos.

Si bien aún no hay personas imputadas, fuentes judiciales indicaron que, en caso de confirmarse que el bebé nació con vida y fue abandonado, los responsables podrían enfrentar cargos por “homicidio calificado por el vínculo”, un delito que prevé penas de prisión perpetua.