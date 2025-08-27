Aaron Anselmino deja Chelsea y llega al Borussia Dortmund

Aaron Anselmino, ex defensor de Boca, fue cedido por su actual club Chelsea al Borussia Dortmund por un año, según confirmaron ambos clubes a través de sus redes sociales. El préstamo se concretó sobre el cierre del mercado europeo, y aunque no se detallaron todas las condiciones, Boca recibirá un monto en concepto del mecanismo de solidaridad.

El club alemán, que atraviesa una situación complicada en su defensa central por las lesiones de Emre Can, Nico Schlotterbeck y Niklas Süle, anunció la incorporación del argentino de 20 años con entusiasmo. Lars Ricken, director ejecutivo del Dortmund, destacó: “Anselmino ya adquirió experiencia en la primera división de su país y tiene un gran potencial. No fue casualidad que el Chelsea le firmara un contrato largo el verano pasado”.

Sebastian Kehl, director deportivo del club, agregó: “Hemos seguido a Aaron desde su etapa en Boca. Es un jugador talentoso que demostró su calidad desde joven en estadios muy exigentes. Lo integraremos rápidamente porque necesitamos soluciones inmediatas en defensa”.

Anselmino, quien lucirá el dorsal 28, completó con éxito el reconocimiento médico y podría debutar el próximo fin de semana en el Signal Iduna Park frente al Union Berlín. “Tengo muchas ganas de jugar y dar lo mejor de mí para triunfar con este gran club y su fantástica afición”, afirmó el defensor pampeano.

El conjunto inglés pagó 21 millones de dólares por la ficha de Anselmino, cifra que lo ubica como la segunda venta más importante de la gestión de Juan Román Riquelme, detrás de Equi Fernández, y entre las más valiosas de la historia del club, junto a transferencias como las de Fernando Gago, Rodrigo Bentancur y Walter Samuel.

Anselmino se dio el gusto de jugar contra Di María en su paso por Chelsea. (Foto: Chelsea FC)

Chelsea se despidió del jugador con un mensaje de buenos deseos: “Aaron Anselmino se ha unido al Borussia Dortmund en calidad de cedido para el resto de la temporada. ¡Buena suerte, Aarón!”. Con este paso por Alemania, el defensor busca continuar su crecimiento en Europa, sumando experiencia en uno de los clubes más competitivos de la Bundesliga. Durante su paso por los Blues, Anselmino tuvo algunos contratiempos por lesión y jugó principalmente con el segundo equipo, debutando oficialmente en el Mundial de Clubes ante Benfica e integrando aquel plantel que se consagró en los Estados Unidos.