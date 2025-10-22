Colapinto al volante: así se vive una vuelta completa al circuito de México

El rugido del motor se mezcla con el eco de la pasión latinoamericana. Franco Colapinto, el joven piloto argentino que pisa fuerte en la Fórmula 1 con Alpine, volvió a encender la ilusión de los fanáticos al compartir un video en el que muestra cómo es una vuelta completa al Gran Premio de México, una de las paradas más vibrantes del calendario.

En el clip, Colapinto invita a los seguidores a subirse virtualmente a su monoplaza y recorrer los 4.304 metros del Autódromo Hermanos Rodríguez, con sus rectas veloces y la emblemática curva del estadio que suele estallar al paso de los autos.

“El circuito tiene una atmósfera increíble, con los mexicanos y los sudamericanos alentando. Es un lugar muy especial”, comentó el piloto pilarense, que viene de cerrar el GP de Estados Unidos en el puesto 17 y busca sumar puntos este fin de semana.

Colapinto recordó además que “fue una de mis carreras favoritas el año pasado”, cuando finalizó duodécimo aún bajo los colores de Williams.